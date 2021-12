Variant Omicron : peut-on vraiment partir au Nigeria sans être vacciné ?

Le premier cas de variant Omicron sur le territoire a été détecté en Île-de-France, chez un homme non vacciné au retour d’un voyage au Nigeria. Quelles sont les restrictions sanitaires en vigueur pour se rendre et revenir de ce pays ?

Tous les voyageurs qui souhaitent se rendre au Nigeria, vaccinés ou non, doivent impérativement présenter un test PCR négatif effectué trois jours (72 heures) avant la date du départ, obligatoirement traduit en anglais, indique le ministère des Affaires étrangères. C’est ensuite que les règles diffèrent entre vaccinés et non vaccinés.

Ceux qui ont reçu toutes leurs injections doivent encore effectuer un test PCR au 2ème jour et au 7ème jour du séjour, entre lesquels ils sont libres de circuler. En revanche, les non vaccinés devront se soumettre à une quarantaine en attendant le résultat de leur test PCR au 7ème jour.

À l’heure actuelle, le Nigéria est classé en «orange» par les autorités françaises. Les touristes hexagonaux non vaccinés doivent donc disposer d’un motif impérieux pour s’y rendre. Pour rentrer sur le territoire national, il leur faut dans un premier temps présenter un test PCR de moins de 72 heures à l’embarquement. À l’arrivée sur le sol français, les passagers peuvent ensuite être soumis de manière aléatoire à un test antigénique. Ils doivent ensuite observer un auto-isolement de sept jours. Les passagers disposant d’une preuve de vaccination complète n’ont aucune restriction ou obligation à leur arrivée en France.

Le premier passager positif à Omicron en France a justement été testé positif à son arrivée, le 25 novembre dernier. Sa femme a également été testée positive au Covid-19, et le séquençage est toujours en cours pour déterminer s’il s’agit du variant Omicron. Le couple s’est isolé à son domicile depuis son retour sur le territoire français.