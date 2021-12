Voyage à Chypre : le Pape François va rentrer en Italie accompagné de 50 migrants

En déplacement à Chypre, le Pape François a appelé à «l’unité» et à «dépasser les divisions» concernant la crise migratoire qui touche l’île membre de l’Union européenne. Le président chypriote a aussi annoncé que le Pape comptait rentrer en Italie avec 50 migrants de Chypre.

«Nous aimerions exprimer notre gratitude pour l'initiative de transférer 50 migrants de Chypre vers l'Italie», a déclaré le président Nicos Anastasiades au palais présidentiel de Nicosie. Les autorités chypriotes avaient indiqué dans la journée que des négociations sont en cours afin d'organiser le départ vers Rome de plusieurs familles de migrants vivant à Chypre. Le Vatican n’a pas encore confirmé cette information.

En 2016 le pape avait fait une promesse similaire sur l'île grecque de Lesbos, d’où il était rentré accompagné de trois familles syriennes ayant fui la guerre dans leur pays.

«Je pense aussi à ceux qui, ces dernières années et encore aujourd'hui, fuient la guerre et la pauvreté, débarquent sur les côtes du continent et d'ailleurs rencontrent non pas l'hospitalité mais l'hostilité et même l'exploitation» a déclaré le souverain pontife ce jeudi, lors de ce déplacement politiquement sensible à Chypre puis en Grèce à partir de samedi.

La République de Chypre affirme que 10.000 migrants en situation irrégulière sont arrivés au cours des dix premiers mois de l'année, la plupart depuis le nord de l'île. Rapporté à sa population, d’environ un million d’habitants, elle dit enregistrer le plus grand nombre de primo-demandeurs d'asile en Europe.

Au mois de mai, l’île s’était même dit en état d’urgence face à l’important l’afflux de migrants et à la surpopulation de ses centres de rétention.

Ce jeudi, 36 ONG de défense des droits humains ont demandé au Pape François d’intervenir sur la situation migratoire en Grèce lors de son déplacement pour mettre fin au refoulement de dizaines de migrants et réfugiés à la frontière gréco-turque.