DIRECT - Coronavirus : le variant omicron «circule probablement depuis plusieurs semaines» en France, affirme Olivier Véran

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Les premiers cas positifs au variant Omicron en France ont été détectés ce jeudi et la perspective qu'il se répande très rapidement inquiète les infectiologues. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

9h03

«Le variant Omicron circule probablement depuis plusieurs semaines», a indiqué ce vendredi sur France Info Olivier Véran. Selon le ministre de la Santé, plusieurs laboratoires avaient séquencé plusieurs cas positifs suspects qui «avaient été diagnostiqués il y a plus d'une semaine même avant que le variant Omicron soit traqué en Europe».

7h44

Aux Etats-Unis, cinq cas du variant Omicron ont été confirmés jeudi dans l'Etat de New York, un en Californie, un dans le Minnesota et un à Hawaï, portant à dix le total de cas confirmés pour l'instant dans le pays. Dans le Minnesota, la personne contaminée avait voyagé à New York mais ne s'était pas rendue à l'étranger. Et à Hawaï, le malade était non vacciné mais n'avait pas voyagé, montrant ainsi que le variant a commencé à se transmettre entre personnes à l'intérieur Etats-Unis. "Il s'agit d'un cas de transmission locale", a confirmé le département de la Santé d'Hawaï dans un communiqué.

7h27

L'Australie a annoncé vendredi avoir détecté, à Sydney, un premier cas de variant Omicron chez un étudiant n'ayant pas voyagé à l'étranger.