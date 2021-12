Les Emirats arabes unis commandent 80 Rafale et 12 hélicoptères Caracal à la France

La France a vendu 80 avions de combat Rafale et 12 hélicoptères Caracal aux Emirats arabes unis. D’après l’Elysée, cette commande représente un montant plus de 17 milliards d’euros.

Les avions seront livrés à partir de 2027 au standard F4, un programme en développement de près de 2 milliards d'euros livrable en 2024 et présenté comme un «saut technologique, industriel et stratégique».

L’annonce de ce «contrat historique» selon les termes utilisés par la ministre des Armées Florence Parly, intervient à l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron. «Il s'agit d'un aboutissement majeur du partenariat stratégique entre les deux pays», s'est félicité l’Elysée, en soulignant l'importance de la présence de trois bases françaises aux Emirats.

Avec les Émirats arabes unis, nous scellons aujourd’hui la vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. En confiance, nous agissons ensemble pour notre sécurité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2021

«Un contrat historique, un succès français»

Cette vente «est un succès français», a déclaré le directeur-général de Dassault Aviation, Eric Trappier, qui a signé l'accord avec Tarek Abdul Raheem Al Hosani, PDG de Tawazun Economic Council, chargé des acquisitions de sécurité et de défense.

Emmanuel Macron poursuivra sa tournée au Proche-Orient au Qatar vendredi soir, avant de terminer samedi à Jeddah, la grande ville portuaire d'Arabie saoudite.

La revanche du Rafale

L’avion de combat français, dont la discrétion sur les champs de bataille fait l’unanimité, est aujourd’hui devenu un véritable succès commercial malgré des débuts hésitants marqués par plusieurs échecs, notamment en Corée du Sud et aux Pays-Bas en 2002, à Singapour en 2005 puis au Maroc, aux Emirats et au Brésil.

Le 25 novembre dernier, Emmanuel Macron et le Premier ministre croate Andrej Plenkovic avaient acté à Zagreb la vente de 12 avions de combat Rafale d'occasion à la Croatie, pour environ un milliard d'euros. En septembre, la Grèce avait dit son intention d'acquérir six Rafale supplémentaires, portant le total de ses commandes à 24 appareils et le total de Rafale achetés par des pays tiers à 162.