DIRECT - Coronavirus : 16 personnes positives au variant Omicron recensées en France

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Les premiers cas positifs au variant Omicron en France ont été détectés ce jeudi et la perspective qu'il se répande très rapidement inquiète les infectiologues. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h37

Une rave-party a rassemblé jusqu'à 2.000 personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans un hangar abandonné de Rennes et se poursuivait dimanche matin avec encore 800 personnes sur place, a annoncé la préfecture de Bretagne.

"Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 23H00, 600 à 700 personnes se sont installées dans un hangar désaffecté d’une zone industrielle de la commune de Rennes. Au plus fort de la nuit, ils étaient estimés entre 1.500 et 2.000", indique la préfecture dans un communiqué.

"Face au caractère irresponsable de cette rave-party non déclarée, qui se tient de plus dans un contexte de forte reprise de l’épidémie de covid-19, les services de l’État sont fortement mobilisés pour assurer des missions d'ordre public et de sécurité sanitaire", ajoute la préfecture.

12h31

L'Arabie saoudite va accepter à partir du mois prochain les voyageurs vaccinés contre le nouveau coronavirus avec le Spoutnik V russe, a annoncé dimanche Moscou, une mesure qui pourrait faciliter le pèlerinage des musulmans à La Mecque.

Le royaume saoudien a "autorisé l'entrée aux individus vaccinés avec le vaccin russe Spoutnik V à partir du 1er janvier 2022", rejoignant ainsi une centaine d'autres pays, a déclaré le Fonds souverain russe, qui a financé la conception du sérum phare de Moscou.

Les arrivants devront toutefois se soumettre à un test PCR et un confinement de 48 heures, a-t-il précisé dans un communiqué.

11h59

Dix cas de Covid-19 ont été détectés parmi les membres d'équipage et les passagers d'un paquebot de la compagnie Norwegian Cruise Line rentrant à la Nouvelle-Orléans dimanche avec des milliers de personnes à bord, ont fait savoir les autorités sanitaires américaines.

Le navire Norwegian Breakaway "est parti de la Nouvelle-Orléans le 28 novembre et s'est arrêté au Bélize, au Honduras et au Mexique lors de son voyage", a indiqué samedi sur Twitter le département de la Santé de Louisiane, précisant qu'"il y a plus de 3.200 personnes à bord".

Le département de la santé a ajouté que toutes les personnes à bord devraient se soumettre à un test Covid avant de débarquer.

11h52

Le Sénégal a détecté un premier cas du variant Omicron du coronavirus chez un voyageur qui allait sortir du pays après avoir participé à une rencontre internationale à Dakar, a annoncé un institut de recherche.

Ce premier cas a été détecté vendredi chez un homme de 58 ans arrivé au Sénégal le 22 novembre par un vol en provenance d’un pays de la sous-région, selon un communiqué publié samedi soir par l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef).

L'homme avait été vacciné le 13 avril avec AstraZeneca et le 25 juin avec Pfizer, a précisé l'institut.

08h03

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé, samedi 4 décembre, 16 cas confirmés du variant Omicron ont été détectés.

«Ces cas sont suivis de près par les autorités de santé pour assurer les actions de contact-tracing et indiquer les messages de prévention dans l’objectif de préserver la santé de la population», précise le ministère.

07h46

Une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 sera administrée dès les prochains jours aux personnes âgées de plus de 65 ans au Mexique, en prévision de l’arrivée de l’hiver et après la détection du premier cas d’Omicron sur son territoire, a annoncé Andrés Manuel Lopez Obrador, le chef de l’Etat.