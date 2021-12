Indonésie : 14 morts dans l'éruption du volcan Semeru (vidéo)

Situé dans l'est de l'île de Java, ce volcan indonésien entré en éruption samedi après-midi, a fait 14 victimes et des dizaines de blessés, selon un bilan provisoire. Dans la zone recouverte d'une épaisse couche de cendres, les secours continuent de fouiller à la recherche d'éventuels survivants.

Après avoir déclenché la panique dans les villages situés aux alentours, l'éruption spectaculaire du Semeru, survenue hier après-midi, a laissé place, le 5 décembre, à un spectacle de désolation où tout est devenu couleur gris sombre. Dans la région autour du cratère, une couche grise a recouvert au moins 11 villages du district de Lumajang, ensevelissant presque totalement certaines maisons et véhicules. Environ 1.300 personnes ont été évacuées et ont trouvé refuge dans des écoles, des salles municipales et des mosquées.

« Le nombre de victimes décédées est passé à 14 personnes », a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, Abdul Muhari au cours d'un briefing télévisé dimanche soir. «Une dizaine de personnes piégées par l'éruption ont été par ailleurs sorties d'une mine où elles étaient bloquées », a-t-il ajouté. Selon l'agence, le bilan de cette éruption a fait au total au moins 56 blessés dont 41 atteintes de brûlures.

« Nous ne savions pas que c'était des flots de boue brûlante », a expliqué Bunadi, un habitant du village de Kampung Renteng. « Tout d'un coup, le ciel est devenu sombre et des pluies et de la fumée sont arrivées », a-t-il ajouté. Les projections de cendres du volcan ont pris les habitants par surprise samedi. La majorité des victimes de brûlures ont pris les flots de boue qui charriaient de la cendre et des débris, pour de simples inondations. Elles ont choisi de rester dans leur village sous-estimant les risques, selon le porte-parole de la police de Lumajang Adi Hendro. Salim, un autre habitant du village de Kampung Renteng a afffirmé que « 10 personnes ont été emportées par les flots de boue ».

UNE SITUATION COMPLIQUéE pour les secours

Devant l'ampleur de la catastrophe, le président indonésien Joko Widodo a ordonné aux services de secours de tout faire pour venir en aide aux victimes, a indiqué Pratikno, le sécrétaire d'Etat à la présidence.

A cause de nuages de cendres brûlantes, les évacuations ont été temporairement suspendues le 5 décembre, a rapporté la chaîne indonésienne Metro TV, soulignant les difficultés rencontrées par les sauveteurs. De plus, la destruction d'un pont à Lumajang dûe à l'éruption, gêne l'acheminement et le déploiement des secours. Enfin, le volcanologue indonésien Surono a prévenu que la cendre expulsée par le volcan combinée avec les débris occasionnés par le phénomène éruptif du Semeru risquaient avec les fortes pluies, de générer de dangereux flots de boue chaude. Ce scénario pourrait s'avérer juste car le service météorologique a indiqué que des pluies très abondantes étaient prévues ces prochains jours, ellles pourraient encore compliquer les opérations de recherche et de sauvetage.

« Au moins sept personnes sont encore portées disparues, dont deux sont considérées comme vivantes », a affirmé à l'AFP le porte-parole de la police de Lumajang Adi Hendro. « Il y a des signes de vie, comme des lumières, qui viennent peut-être de leurs téléphones portables. Mais nous ne pouvons pas nous rendre sur place, parce que le sol est encore très chaud. Nous voulons aussi garantir la sécurité de nos équipes », a-t-il ajouté.

Les habitants ont été appelés par les autorités à ne pas s'approcher à moins de 5 km du cratère car dans cette zone, l'air saturé de poussières de cendre est dangereux à respirer pour les personnes les plus fragiles. Malgré les risques encourus, des villageois de plusieurs localités ont tenté de sauver quelques biens de leurs maisons détruites, emportant matelas et meubles avec eux ainsi que des chèvres survivantes du cataclysme.

De l'aide alimentaire, des masques et des sacs mortuaires ont été envoyés sur place par les services de secours.

La dernière éruption importante du Semeru datait de décembre 2020 et avait provoqué la fuite de milliers de personnes et l'ensevelissement de villages entiers. Depuis cet épisode, le niveau d'alerte du volcan avait été maintenu au deuxième le plus élevé par les autorités. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une intense activité sismique. Le pays compte près de 130 volcans en activité sur son territoire.