Covid-19 : New York rend obligatoire la vaccination pour tout le secteur privé

Le maire de New York a tranché. À compter du 27 décembre prochain, tous les employés du secteur privé seront soumis à une obligation vaccinale contre le coronavirus. Cela concerne les salariés de quelque 184.000 entreprises, sociétés et commerces basés dans la ville.

«Ici, à New York, nous avons décidé de lancer une attaque préventive (contre le coronavirus) pour vraiment faire quelque chose d'audacieux afin d'arrêter la progression du Covid-19 et les dangers qu'il nous pose à tous», a ainsi indiqué Bill de Blasio, maire de New York.

A cette même date, les enfants de 12 ans et plus devront présenter la preuve d’une double vaccination, excepté ceux ayant reçu l’unique injection du vaccin Johnson & Johnson.

Sur Twitter, le maire précise également qu’il sera désormais demandé aux enfants de 5 à 11 ans un pass vaccinal afin de dîner en intérieur ou pour participer à des activités (sport ou divertissement).

Bill de Blasio va plus loin que Joe Biden, qui ne voulait rendre la vaccination obligatoire que pour les salariés des sociétés de plus de 100 personnes.

NYC is a global leader when it comes to #COVID19 recovery. We've proven that with vaccine mandates and incentives, we can beat this virus.





Now we're taking another step towards the future — a private sector employee vaccine mandate. Together we can save lives and move forward. https://t.co/SjxNUla4oJ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021