Les billets en euros vont changer d'illustrations

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce lundi travailler sur de nouvelles illustrations pour les billets en euros, qui devraient être mis en circulation au plus tôt en 2024.

L'objectif de l'opération est surtout de changer le thème des graphismes actuellement présents sur les billets, «époque et styles architecturaux», avec des ponts, portails ou fenêtres, et en trouver un qui correspond davantage aux préoccupations actuelles des citoyens européens.

«Les billets en euros sont destinés à durer. Ils constituent un symbole tangible et visible de notre unité européenne, particulièrement en période de crise, et ils font toujours l’objet d’une forte demande, a affirmé Christine Lagarde, présidente de la BCE, dans un communiqué. Après vingt ans, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches.»

Un concours pour sélectionner les nouveaux visuels

Un groupe de travail va donc être chargé de recueillir l’opinion du public de toute la zone euro sur les thèmes qui pourraient être retenus pour les prochains billets. Ils seront ensuite soumis au Conseil des gouverneurs de la BCE, qui se compose des membres de la direction de la BCE mais aussi des membres des banques centrales des divers pays européens.

Les thèmes présélectionnés par les gouverneurs seront soumis au vote du public, puis, un concours de graphisme sera organisé, toujours avec une consultation des citoyens européens, pour désigner les nouveaux visuels des billets en euros.

En changeant le design des billets de banque, la BCE souhaite aussi réaffirmer l’importance de ce moyen de paiement de Europe, et ce malgré le développement rapide des moyens de paiement dématérialisés. Une étude de la Banque centrale européenne de décembre 2020 indique justement que les espèces sont le moyen de transaction privilégié au sein de la zone euro, avec une valeur totale des transactions de près de deux milliards d’euros.

«Le processus de conception de nouveaux billets en euros sera mené parallèlement à la phase d’étude sur un euro numérique. Les deux projets visent à fournir aux Européens une monnaie sûre, conformément à notre mandat», a précisé Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.