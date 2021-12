Vaccin pour les enfants : que sait-on des doses pédiatriques ?

Alors que plusieurs pays ont déjà autorisé l’administration du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech aux enfants et que le gouvernement français y réfléchit de plus en plus sérieusement, les informations concernant ces doses pédiatriques ont été dévoilées.

Les scientifiques et les autorités ont ainsi indiqué qu’elles sont en réalité une version moins concentrée en ARN messager que celles destinées aux adultes. En effet, la dose pour les enfants contient seulement un tiers de cette quantité d’ARN messager, a par exemple expliqué à nos confrères belges de la RTBF l’immunologue Sophie Lucas, présidente de l’institut De Duve, de Louvain.

Dans le détail, lorsque les adultes se font injecter 30 microgrammes du vaccin, les enfants en reçoivent 10. Cette différence de dosage s’explique en raison des écarts de corpulence. Les scientifiques ont analysé que sur les corps d’enfants de moins de 12 ans, un tiers de la dose suffisait à obtenir une efficacité similaire à celle des personnes plus grandes et massives. A noter qu’une deuxième dose est également prévue dans le processus, 21 jours après la première.

Des doses livrées en France dès le 13 décembre

Ce dosage réduit est celui pratiqué dans les pays ayant déjà autorisé la vaccination des plus de 5 ans (Israël, Canada, Etats-Unis). L’Agence européenne du médicament a de son côté recommandé le vaccin Pfizer-BioNTech (le seul à être validé pour cette classe d’âge) pour les 5-11 ans depuis la fin du mois de novembre.

Selon les résultats préliminaires de l’essai clinique mené par Pfizer-BioNTech, aucun effet secondaire lourd n’a été signalé. Comme pour les adultes, des effets plus légers ont été notés, quelques heures à quelques jours après l’injection. La vaccination à plus grande échelle des plus jeunes permettra aux autorités de confirmer ces résultats.

En France, en prévision de l’autorisation de la vaccination aux 5-11 ans, des doses pédiatriques doivent être livrées aux pharmacies hospitalières dès le 13 décembre, puis aux autres professionnels de santé habilitées vers fin décembre, a détaillé le ministère de la Santé vendredi, dans un document adressé aux représentants des hôpitaux, cliniques et soignants libéraux.

A noter que pour éviter les méprises, la couleur des bouchons est différente entre les flacons pour adultes (violet) et pour enfants (orange).