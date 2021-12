DIRECT - Coronavirus : «quasiment certain» qu’Omicron n’est pas plus grave que Delta, annonce le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Jean Castex a annoncé lundi une nouvelle série de mesures dont la fermeture des discothèques pendant quatre semaines à partir de vendredi. Les écoles primaires passent, elles, au stade 3 du protocole sanitaire. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

18h09

Il est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta, a déclaré mardi à l'AFP l'éminent scientifique Anthony Fauci (conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire) ajoutant qu'il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s'il se révèle même moins dangereux.

"Il est quasiment certain qu'il n'est pas plus grave que Delta", a dit le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. "Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère", a-t-il ajouté lors d'une interview téléphonique.

17h27

La Suède a annoncé mardi une série de mesures de "précaution" face au risque de nouvelle vague de Covid-19, qui ne frappe pas pour l'instant le pays nordique autant qu'ailleurs en Europe.

Le royaume scandinave, qui vient de mettre en place pour la première fois un pass vaccinal pour certains rassemblements pour combattre le Covid-19, envisage également de l'étendre aux restaurants et à d'autres lieux comme les salles de sport, a annoncé la nouvelle Première ministre Magdalena Andersson, en fonction depuis la semaine dernière.

Le pass vaccinal, qui est en vigueur depuis le 1er décembre, nécessite pour l'heure de montrer deux doses de vaccination contre le Covid-19 pour les événements intérieurs de plus de cent personnes.

13H11

L'équipe galloise des Scarlets, dont 32 joueurs et membres du staff sont en quarantaine dans le cadre des mesures anti-Covid, a déclaré forfait pour son match de Coupe d'Europe de rugby, prévu samedi à Bristol, a annoncé mardi l'EPCR, l'organe dirigeante du rugby européen.

12h20

L'activité partielle va être réinstaurée dans le secteur de l'événementiel et pour les discothèques fermées à partir de vendredi pour quatre semaines, a indiqué la ministre du Travail Elisabeth Borne au lendemain du tour de vis sanitaire annoncé par Matignon pour freiner la cinquième vague de Covid-19. "Je veux vraiment les rassurer: on va remettre en place de l’activité partielle, prise en charge à 100% donc sans reste à charge pour l’employeur, pour continuer à protéger les emplois", a assuré Elisabeth Borne.

11h30

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé mardi, face au rebond épidémique, à mieux protéger les enfants de 5 à 14 ans, actuellement la classe d'âge la plus touchée, selon elle.

09h08

On ne peut pas parler d'"explosion" des cas de Covid-19 à l'école, a estimé sur RTL le ministre de l'Education nationale, mettant plutôt en avant la forte hausse du "nombre de tests pour les enfants". "Avant les vacances de la Toussaint, il y avait trois fois moins de tests chez les enfants que chez les adultes", a ajouté en ce sens le ministre.

03h54

Le président colombien Ivan Duque a annoncé lundi qu'à partir du 14 décembre, les voyageurs internationaux de plus de 18 ans devraient présenter un certificat de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans le pays. "Suivant les conseils du comité consultatif du @MinSaludCol (ministère de la Santé), à partir du 14 décembre, tous les voyageurs internationaux âgés de 18 ans et plus entrant en Colombie devront présenter une carnet ou un certificat de vaccination Covid-19 avec un schéma vaccinal complet", a écrit le président sur Twitter, sans ajouter de détails.

02h34

Les autorités américaines ont prié leurs ressortissants d'éviter de se rendre dans une dizaine de pays dont la France et le Portugal, pourtant parmi les mieux vaccinés d'Europe, en pleine flambée épidémique sur le vieux continent. "Évitez de voyager en France", a recommandé le département d'Etat aux ressortissants américains dans son nouveau bulletin relevant au niveau 4 son niveau d'alerte pour ce pays, le plus haut degré de mise en garde, à l'approche des fêtes de fin d'année menacées par le nouveau variant, Omicron.

00h01

Les traitements anti-Covid à partir de plasma sanguin d'anciens malades n'ont pas fait leurs preuves et doivent être évités contre les formes légères ou graves, ont estimé mardi des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).