Russie : deux morts dans une fusillade à Moscou, le tireur présumé interpellé

Un individu a ouvert le feu dans un centre administratif de Moscou (Russie) ce mardi, faisant au moins deux morts et quatre blessés, ont annoncé les autorités de la ville.

Cette fusillade a eu lieu dans un centre administratif du sud-est de la capitale russe, dans le quartier de Riazanski. «Une tragédie s'est produite. Après une fusillade déclenchée par inconnu, deux personnes sont décédées (...) Le tueur a été arrêté.» a déclaré Sergueï Sobianine, maire de Moscou, sur Twitter. Le bilan provisoire a été relevé à quatre blessés dans la soirée. «Toutes mes condoléances aux victimes et aux familles des victimes. Les médecins font de leur mieux pour aider les blessés», a-t-il ajouté.

Une enquête a été ouverte par les autorités russes. La maire-adjointe de Moscou, Anastassia Rakova, a indiqué que l’assaillant est entré dans les locaux vers 15h heures, et a ouvert le feu dans la réception, tuant un agent de sécurité et un employé du centre. Les quatre blessés sont deux femmes, un homme et une fillette de 10 ans, qui sont tous hospitalisés dans un «état grave». Selon la porte-parole du ministère de l’Intérieur, l’assaillant serait un Moscovite de 45 ans, qui a été mis «hors d’état de nuire» par l’un des fonctionnaires présents dans le centre.

L’agence de presse russe Tass a indiqué que, selon une source policière, le tireur aurait sorti son arme après une dispute avec un agent de sécurité qui lui aurait demandé de mettre un masque. Cette information n'a pas été confirmée par les autorités pour l'instant.

Les attaques dans les lieux publics ont longtemps été rares en Russie, mais se sont multipliées ces dernières années, obligeant le chef de l’État, Vladimir Poutine, à durcir la législation sur le port d’armes.