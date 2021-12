DIRECT - Coronavirus : le couvre-feu prolongé de deux semaines en Martinique

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Jean Castex a annoncé lundi de nouvelles mesures. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

08h00

L'image des laboratoires pharmaceutiques s'est améliorée depuis la pandémie, selon un sondage publié mercredi, et ce en dépit des résistances face aux vaccins anti-Covid. Selon ce sondage réalisé par Ipsos pour la Fédération française des entreprises du médicament (Leem), 41% du grand public a désormais une opinion favorable du secteur. Quoique minoritaire, c'est toutefois 13 points de plus qu'en 2019 et 4 de plus que l'an dernier.

03h00

Le couvre-feu en vigueur en Martinique a été prolongé "pour deux semaines" en raison du regain de l'épidémie de Covid-19, a indiqué mardi le préfet de ce département d'outre-mer dans un communiqué. Fin novembre, la préfecture avait annoncé la mise en place d'un couvre-feu dès 19H00 sur toute l'île, et ce jusqu'à ce mercredi, 05H00 du matin. Une mesure exceptionnelle pour répondre alors aux violences nocturnes qui frappaient la Martinique, en marge de la grève générale du 22 novembre.

02h58

Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron, qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, ont déclaré à l'AFP de hauts scientifiques de l'OMS et de la Maison Blanche. "Il n'y a aucune raison de douter" du fait que les vaccins actuels protègent les malades contaminés par Omicron contre les formes sévères du Covid-19, a estimé mardi soir Michael Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, dans un rare entretien avec l'AFP.

00h23

Le Brésil a exclu d'exiger un certificat de vaccination contre le Covid-19 pour les étrangers arrivant sur son sol, après que le président Jair Bolsonaro a comparé cette mesure recommandée par le régulateur sanitaire à une "laisse" pour les animaux.