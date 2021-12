Inde : le chef de l'état-major de l'Armée meurt dans un accident d'hélicoptère

Un hélicoptère transportant le chef de l'état-major militaire indien, le général Bipin Rawat, s'est écrasé mercredi dans l'État méridional du Tamil Nadu, faisant au moins treize morts.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, India Air Force a affirmé avoir demandé d'ouvrir une enquête pour déterminer la cause de l'accident.

«Un hélicoptère (russe) Mi-17V5 de l'IAF (Indian Air Force), avec à son bord le chef d'état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, a eu un accident aujourd'hui près de Coonoor, dans le Tamil Nadu», a indiqué l'armée de l'air indienne sur Twitter.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.



An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.

