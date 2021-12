Suisse : bientôt des capsules de suicide assisté ?

S’enfermer dans une capsule et y mourir ? Si l’idée et le design de l’objet peuvent laisser croire à un scénario de science-fiction, cette pratique de suicide assisté pourrait bien devenir réalité en Suisse, avec l’approbation donnée par les autorités sur la légalité d’un tel procédé.

Alors que le pays autorise déjà juridiquement le suicide assisté, avec environ 1.300 cas en 2020, un ancien physicien travaillant pour la société australienne Exit International a mis au point un système pour se donner la mort en douceur, enfermé dans ce «cocon» aux allures futuristes.

Jusque-là, la méthode employée nécessite l’ingestion d’un médicament contenant du pentobarbital de sodium liquide, qui plonge le patient dans le coma, avant de le tuer. Avec la capsule baptisée «Sarco», la personne voulant mettre fin à ses jours devra s’y installer et appuyer depuis l’intérieur sur un bouton libérant de l’azote. Le niveau d’oxygène passera alors rapidement de 21% à 1%, a décrit à Swissinfo le docteur Philip Nitschke, qui l’a développée.

Suizid, Let’s Talk about it! - Sarco delivered to Kassel, Germany to prompt further debate as Exit urges a rethink on rational suicide..https://t.co/yD7k1sNRkW pic.twitter.com/DaAurHx801

— Philip Nitschke (@philipnitschke) September 2, 2021