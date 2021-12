Yusaku Maezawa : Tout savoir sur le voyage vers l’ISS du milliardaire japonais

Un rêve d’enfant. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, fou d’espace, doit s’envoler ce mercredi en direction de la Station spatiale internationale (ISS), accompagné de son assistant Yozo Hirano, pour un séjour de 12 jours.

Les opérations sont supervisées par l’agence spatiale russe Roscosmos, et les deux Japonais voyageront à bord d’une fusée Soyouz. Ce sera notamment la première fois que deux des trois places sur cette capsule seront occupées par des touristes, qui seront tout de même accompagnés par un astronaute russe chevronné, Alexandre Missourkine, qui a déjà effectué deux missions à bord de l'ISS.

Yusaku Maezawa et Yozo Hirano sont arrivés au mois de novembre au Kazakhstan, où se situe le cosmodrome de Baïkonour, base de lancement spatial russe, pour entamer un entraînement intensif avant leur périple dans l’espace.

Le milliardaire japonais, âgé de 46 ans, est le fondateur du site Zozotown, l’une des plus grandes plate-formes de vente de vêtements et d’accessoires au Japon. Il est la trentième plus grosse fortune privée du pays, avec un patrimoine estimé à plus de 1,7 milliard d’euros. Suivi par plus de 10 millions de personnes sur Twitter et 750.000 personnes sur YouTube, l’homme d’affaires a promis de documenter très sérieusement son séjour dans l'espace sur les réseaux sociaux.

Reprise du tourisme spatiale russe

Il a notamment sélectionné 100 expériences insolites à réaliser une fois en apesanteur à bord de l'ISS, parmi les suggestions de ses abonnés, comme jouer au badminton, au golfe, ou encore faire des bulles de savon… «Ce sera un défi de tout faire», a prévenu Alexandre Missourkine.

«Je suis excité, comme un enfant avant un voyage de classe, a déclaré Maezawa lors d’une conférence de presse hier, veille de son départ. Je désire vraiment voir la Terre depuis l'Espace, avoir l'expérience zéro gravité, de comment l'espace change les gens, de comment moi je vais changer après ce vol.»

Ce voyage touristique vers l’ISS a lieu à un moment crucial pour l’industrie aérospatiale russe, qui a perdu le monopole des moyens de transports vers et depuis l’ISS avec la capsule Soyouz, depuis la réussite des vols habités de SpaceX, société américaine du milliardaire Elon Musk, qui s’est également lancé dans le tourisme spatial. Ce voyage du milliardaire japonais marque ainsi le retour de la Russie dans la course au tourisme spatial, après plus d’une décennie de pause. Le dernier voyage en date organisé par Roscosmos était celui du Canadien Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, en 2009.