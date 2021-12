Ghislaine Maxwell : des photos intimes d'elle et Jeffrey Epstein publiées par le New York Post

Le site américain du New York Post a publié une série de photographies personnelles de Jeffrey Epstein en présence de Ghislaine Maxwell.

Saisis par le FBI lors de la perquisition réalisée dans le luxueux appartement de Jeffrey Epstein en 2019, ces clichés ont été dévoilés lors du procès de Ghislaine Maxwell qui se tient actuellement, et où elle est accusée d’être impliquée dans le trafic sexuel mis en place par le milliardaire pédophile. Ils ont été utilisés par les procureurs afin de montrer qu’elle était bel et bien la «partenaire de crime» de Jeffrey Epstein. Les photos montrent notamment Ghislaine Maxwell réaliser un massage de pied très suggestif à son ex-compagnon.

Racy photos show Ghislaine Maxwell rubbing Jeffrey Epstein's feet on his jet https://t.co/8NUrihY7ZH pic.twitter.com/1TJv0mfgcW — Page Six (@PageSix) December 9, 2021

Une photo en particulier a également retenu l’attention des tabloïds britanniques, puisque le couple Maxwell-Epstein prend la pose sur le banc du lodge de Glen Beg, sur le domaine de Balmoral en Ecosse, où la reine Elizabeth II aime passer ses congés, comme l’illustre le site britannique The Sun.

Handout / US District Court for the Southern District of New York / AFP

Si le doute existe sur le moment précis où ce cliché a été pris, il est de notoriété publique que le couple avait été invité sur place par le prince Andrew en 1999.

La fille du magnat de la presse Robert Maxwell est incarcérée depuis l'été 2020 à New York, un an après la mort en août 2019 dans sa cellule de son ancien compagnon, le financier américain Jeffrey Epstein, accusé d'exploitation sexuelle de dizaines de mineures et pour lequel elle est soupçonnée d'avoir joué le rôle de «rabatteuse». Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.