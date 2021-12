DIRECT - Coronavirus : deux foyers épidémiques du «variant congolais» détectés dans le Nord

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Six régions ont déjà activé le «plan blanc» pour réduire la tension dans les hôpitaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

08h52

D'après La Voix du Nord, deux foyers épidémiques du variant B.1.640, également appelé «variant congolais», ont été détectés dans le Nord de la France. Selon l'ARS, 18 cas positifs ont ainsi été recensés.

08h20

Le Pérou, pays dont le taux de mortalité du Covid-19 est le plus élevé au monde, a enregistré plus de 100 décès vendredi, pour la première fois depuis quatre mois, a rapporté le ministère de la Santé. Le pays a comptabilisé 123 décès et 1.356 cas, au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le pays andin de 33 millions d'habitants a recensé 2,2 millions de contaminations et 201.650 décès, selon le bilan officiel.

07h32

L’agence suisse du médicament Swissmedic vient d’approuver la vaccination contre le coronavirus des enfants à partir de 5 ans avec le vaccin à ARN messager de Pfizer/BioNtech. Jusqu’ici, la vaccination était réservée aux enfants de plus de 12 ans. Mais le pays connaît actuellement une très forte cinquième vague, dans laquelle les écoles jouent un rôle important.