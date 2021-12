DIRECT - Coronavirus : le variant Omicron semble se propager plus vite que le variant Delta, selon l’OMS

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Six régions ont déjà activé le «plan blanc» pour réduire la tension dans les hôpitaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

18H58

Les responsables de santé au Royaume-Uni ont annoncé dimanche relever le niveau d'alerte Covid en raison d'une «rapide augmentation» des cas du variant Omicron. Le niveau passe de trois à quatre, ce qui est le deuxième niveau le plus élevé et indique que «la transmission est élevée et que la pression sur les services de santé est généralisée et importante ou en augmentation».

«Les premiers éléments montrent qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d'Omicron est réduite», soulignent-ils.

18H02

Le variant Omicron du coronavirus responsable du Covid-19 semble se propager plus que le variant Delta, provoquer des symptômes moins sévères et rendre les vaccins moins efficaces, a indiqué dimanche l'OMS, qui souligne que les données restent très parcellaires.

Omicron est désormais présent dans 63 pays, a expliqué l'organisation dans une mise au point technique, qui confirme les déclarations de ses responsables ces derniers jours.

Selon l'OMS, Omicron semble bien se diffuser plus vite que le variant Delta, qui pour l'heure est encore responsable de l'essentiel des infections dans le monde. Cette diffusion plus rapide est constatée non seulement en Afrique du sud, où Delta était moins prévalent, mais également au Royaume Uni, où ce variant domine.

17H11

Un accord avec les principaux laboratoires en Afrique du Sud a été trouvé par la commission de la concurrence pour réduire le prix des tests PCR, communément utilisés pour détecter les cas de Covid-19, a-t-elle annoncé dimanche.

Les deux principaux laboratoires du pays, Ampath et Lancet, «ont accepté de réduire le prix des tests PCR de 850 rands (47 euros) à un maximum de 500 rands (27 euros) par test avec effet immédiat», a déclaré lors d'une conférence de presse en ligne le commissaire à la concurrence, Tembinkosi Bonakele.

Cette décision arbitrée par le tribunal de la concurrence est née d'un plainte de l'organisation autonome de régulation des régimes de santé (CMS), qui estimait injustifié le prix élevé de ces tests.

14H47

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche des mesures supplémentaires pour lutter contre la propagation du variant Omicron, dont l'extension de la campagne de rappel vaccinal aux plus de trente ans à partir de lundi.

A partir de mardi, les cas contacts totalement vaccinés de personnes testées positives au Covid-19 seront en outre priées d'effectuer quotidiennement des tests antigéniques pendant sept jours, tandis que ceux qui ne sont pas vaccinés doivent rester isolés dix jours, a annoncé le ministère de la Santé.

11h45

Le Premier ministre Boris Johnson a été accusé d'entretenir une "culture du mépris des règles" au sein du gouvernement, après la publication dimanche d'une photo le montrant participant à un quizz en décembre 2020 à une époque où les Britanniques étaient priés de limiter leurs interactions sociales.

Cette nouvelle révélation s'ajoute à une série de scandales qui nuisent à la crédibilité du dirigeant conservateur au moment où il demande aux Britanniques de se plier à de nouvelles règles pour lutter contre la propagation rapide du variant Omicron dans le pays.

Les Britanniques lui reprochent en particulier une fête qui aurait été organisée à Downing Street le 18 décembre 2020 quand eux-mêmes étaient privés de réjouissances à cause du coronavirus. Une vidéo ayant fuité et montrant des collaborateurs de Boris Johnson plaisantant sur cette "Christmas party" a ajouté de l'huile sur le feu.

07H52

La pression hospitalière liée au Covid-19 ne faiblit pas en France où plus de 2.500 personnes sont actuellement traitées dans les services de soins critiques, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Ces dernières 24 heures, 787 personnes atteintes du Covid-19 ont été admises dans les hôpitaux français, portant au total à 13.855 le nombre de patients Covid hospitalisés en France. Depuis fin octobre, le nombre d'admissions hospitalières liées au Covid-19 grimpe quotidiennement.

07h02

Un juge de la Cour suprême du Brésil a décidé samedi de rendre obligatoire la présentation d'un certificat de vaccination anti-Covid 19 pour les voyageurs arrivant dans le pays, afin d'y éviter la propagation du variant Omicron.

La décision doit encore être validée par neuf autres magistrats de la Cour suprême fédérale. Le régulateur sanitaire du Brésil, l'Anvisa, avait recommandé d'exiger un passeport sanitaire pour les voyageurs arrivant au Brésil, où au moins huit cas d'Omicron ont été confirmés et où un afflux plus important de touristes est attendu pour les fêtes de fin d'année.

06h58

Les autorités sanitaires françaises autorisent l'utilisation préventive d'un traitement par anticorps contre le Covid-19, chez les personnes dont l'organisme résiste à la vaccination, à condition qu'elles présentent un risque élevé de forme grave.

Evusheld est un traitement par anticorps de synthèse développé par le laboratoire AstraZeneca.

Contrairement à la plupart des traitements anti-Covid par anticorps, qui sont destinés à des patients déjà hospitalisés pour leur éviter une forme très grave, Evusheld vise à agir avant l'apparition de la maladie, sur le même principe qu'un vaccin.