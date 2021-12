Tornades aux Etats-Unis : les images impressionnantes de Mayfield, ville rayée de la carte (Vidéo)

Des scènes «d'apocalypse». Frappant le centre et le sud du pays entre vendredi et samedi, des tornades d'une exceptionnelle intensité ont dévasté plusieurs villes dont Mayfield dans le Kentucky, et ont causé la mort d'au moins 83 personnes.

Scène de fin du monde à Mayfield. Immeubles rasés ou éventrés, voitures renversées ou arbres arrachés constituent un paysage de désolation sur seulement quelques kilomètres carrés. Au lendemain du passage d'une tornade qualifiée d'historique, les habitants de Mayfield, abasourdis et sous le choc, avaient la plus grande peine du monde à réaliser l'ampleur des dégâts subis par cette petite ville du Kentucky.

En effet, cet Etat américain situé dans le centre-est du pays a été particulièrement endeuillé par ce phénomène météorologique extrême qui a touché les immenses plaines américaines. Andy Beshear, gouverneur du Kentucky, a annoncé «au moins 70 morts» dans son Etat et a indiqué qu'il redoutait que le bilan ne s'alourdisse considérablement dans les heures à venir. Au moment de la tempête, le toit d'une fabrique de bougies à Mayfield s'est écroulé sous la violence des vents, piégeant les 110 employés présents. Une quarantaine de survivants ont pu être secourus.

Une ville rasée dans un etat particulièrement endeuillé

«Les ravages sont incomparables avec quoi que ce soit que j'ai pu voir dans ma vie et j'ai du mal à trouver les mots pour les décrire», a confié Andy Beshear, gouverneur du Kentucky. Mayfield, bourgade de 10.000 âmes, a été l'épicentre de cette catastrophe. «Le cœur de la ville ressemble à un tas d'allumettes», a indiqué la maire Kathy O'Nan interrogée sur la chaîne CNN. «Les églises du centre ont été détruites, et le tribunal au cœur de la ville a été détruit», a-t-elle ajouté. Partout dans la ville, ce ne sont que des scènes de désolation : des bâtiments littéralement soufflés par la tornade dont il ne reste souvent comme seuls vestiges des amas de briques et de bois, des véhicules emportés et des arbres déchiquetés qui jonchent désormais les rues. «C'est comme si une bombe avait explosé dans notre quartier», a raconté à l'AFP Alex Goodman, une habitante de Mayfield, après avoir passé une nuit éprouvante et angoissante dans le noir total car la distribution d'électricité et d'eau potable n'est plus assurée.

Vêtements chauds, couches pour bébé, bouteilles d'eau potable ainsi que d'autres articles de première nécessité étaient collectés par des bénévoles sur un parking du centre de Mayfield, pour être distribués aux sinistrés.

Les services de secours étaient dimanche à la recherche d'éventuels survivants des tornades qui ont ravagé pas moins de six Etats américains. Ces tornades ont été qualifiées de «l'une des séries de tornades les pires» de l'histoire des Etats-Unis par le président américain Joe Biden, ajoutant que leurs ravages constituaient une «inimaginable tragédie».

Hors du Kentucky, cette série de tornades a fait au moins 13 morts, dont 6 dans l'Illinois, victimes dues à l'effondrement du toit d'un entrepôt Amazon. Le Tennessee a déploré 4 décès, l'Arkansas 2 morts et le Missouri 1 seule victime. Le président Joe Biden a souligné que les phénomènes météorologiques étaient «plus intenses» avec le réchauffement de la planète, sans établir toutefois de lien de causalité directe entre le dérèglement climatique et la catastrophe qui a endeuillé le pays.