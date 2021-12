Eruption aux Canaries : les autorités ordonnent le confinement de 33.000 personnes à cause des gaz toxiques

Les autorités canariennes ont ordonné le confinement de plus de 33.000 habitants de La Palma, l'une des îles de l’archipel des Canaries, en raison des fumées toxiques qui émanent du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption il y a presque trois mois.

Des niveaux particulièrement élevés de dioxyde de soufre, au-dessus du seuil d’alerte, ont été mesurés dans l’air, obligeant les autorités à agir rapidement. Les habitants des communes de Los Llanos de Aridane, El Paso et Tazacorte, qui représentent 38% de la population de l’île, sont donc soumis à un confinement depuis 8h45 ce lundi matin et jusqu’à nouvel ordre.

Le gouvernement des Canaries a appelé la population à se confiner, en fermant toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures, voire à bien les isoler en comblant les espaces avec du ruban adhésif, et à se réfugier dans les pièces les plus à l’intérieur possible des habitations. Les citoyens concernés doivent également éteindre leur système de ventilation et de chauffage, ou tout autre mécanisme qui brasse de l’air de l'extérieur.

ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán



#PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021

«Si vous vous trouvez à l'extérieur, soyez conscient qu'une voiture n'est pas un endroit sûr et confinez-vous dans le premier bâtiment que vous trouverez», ajoutent encore les autorités.

Autre directive du gouvernement local : ne pas utiliser son téléphone, afin de laisser les lignes de communication libres pour les services de secours en cas d’urgence.

Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption le 19 septembre dernier pour la première fois depuis plus de 50 ans. Si les coulées de lave n’ont fait aucune victime, elles ont tout de même provoqué de lourds dégâts sur l’île, brûlant tout sur leur passage, et plus de 7.000 personnes ont été évacuées.