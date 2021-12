Etats-Unis : des enseignants s’affrontent dans un jeu humiliant pour financer leur classe

Dans le Dakota du Sud, dix enseignants se sont affrontés les uns contre les autres afin d’attraper le plus de billets d’un dollar et de financer des fournitures scolaires pour leur classe.

Dans ce jeu, 5.000 dollars ont été déposés sur la patinoire de l’équipe de Sioux Falls. Les enseignants se sont ainsi fait face pendant cinq minutes pour repartir avec le plus d’argent. Selon les informations du journal local Argus Leader, la somme aurait été donnée par CU Mortgage Direct, un spécialiste des prêts immobiliers.

Les images de cette compétition sont devenues virales sur les réseaux sociaux, les professeurs redoublants d’efforts afin d'amasser le plus de billets d'un dollar.

Disgusting & dehumanizing. Tax billionaires already. This is dystopian.





South Dakota arena holds a “Dash for Cash” where teachers get on their knees & fight for $1 bills to use for class supplies as people watch & cheer.





SD ranks 29th in K-12 educationpic.twitter.com/JCaLabloYd

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) December 13, 2021