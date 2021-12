Ghislaine Maxwell serait persuadée que Jeffrey Epstein a été assassiné

Invité du podcast Americano du site britannique Spectator, Ian Maxwell, le frère aîné de Ghislaine Maxwell, a laissé entendre que sa sœur était convaincue de l’assassinat de Jeffrey Epstein.

Dans une conversation de 24 minutes, Ian Maxwell était interrogé sur le suicide de Jeffrey Epstein dans sa prison new yorkaise en août 2019. Le frère aîné de Ghislaine Maxwell a commencé par évoquer le décès de leur père, le magnat de la presse Robert Maxwell, mort à bord de son yacht en 1991, retrouvée noyé après avoir été victime d’une crise cardiaque.

«Je ne suis pas un adepte des théories du complot. Mais une de ces théories concerne mon père et voudrait qu’il ait été tué plutôt qu’il soit mort de manière accidentelle. De tous mes frères et sœurs, Ghislaine est la seule à être persuadée qu’il a été assassiné. Et je me risquerai à penser qu’elle pense qu’Epstein a lui aussi été tué», raconte Ian Maxwell.

En juillet dernier, un ami de Ghislaine Maxwell affirmait au site britannique The Sun qu’elle avait reçu des menaces de mort avant d’être arrêtée, et qu’elle était persuadée que Jeffrey Epstein avait été assassiné en prison. Une mort qui semble effectivement suspecte aux yeux d’Ian Maxwell.

«Je ne suis pas tout à fait convaincu moi-même qu’il se soit donné la mort. Cela n’a pas été très bien expliqué, la manière dont un homme surveillé 24h/24 parvient à se tuer dans une prison de haute sécurité américaine», lance-t-il. S’il explique n’avoir plus vu sa sœur depuis juin 2019, Ian Maxwell affirme que toute la famille lui a apporté leur soutien, et qu’ils restent en contact avec elle via leurs avocats respectifs. Selon lui, la justice américaine n’a pas respecté la présomption d’innocence de Ghislaine Maxwell, qui serait devenue le bouc émissaire de l’affaire depuis le décès de Jeffrey Epstein.

Le procès de Ghislaine Maxwell est en cours à New York. Elle est accusée d'exploitation sexuelle de dizaines de mineures et est soupçonnée d'avoir joué le rôle de «rabatteuse». Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.