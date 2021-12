Tornades aux Etats-Unis : l’Etat du Kentucky confirme la mort de 64 personnes

Lors d’une conférence de presse, Andy Beshear, gouverneur du Kentucky, a déclaré qu’au moins 64 personnes seraient mortes dans son Etat, lors du passage des tornades qui ont frappé le sud et le centre des Etats-Unis.

L’élu a déclaré que ce chiffre n’était que provisoire, ajoutant que l’on pouvait s’attendre à ce qu’il augmente pour atteindre «plus de 70, peut-être même 80».

Plus tôt, dans le week-end, Andy Beshear avait estimé que le nombre de victimes pourrait dépasser «la centaine».

Une catastrophe majeure

L’Etat américain a été balayé vendredi soir par l’une des plus longues et puissantes tornades jamais enregistrées aux Etats-Unis. Au total, ce sont une trentaine de ces tempêtes qui ont déferlé au même moment sur le sud et le centre du pays.

Le président américain Joe Biden a déploré l’une des «pires séries de tornades» de l’histoire du pays. Tout en déclarant l’état de catastrophe majeure dans le Kentucky.