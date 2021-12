DIRECT - Coronavirus : «Il faut se préparer» au déploiement d'Omicron, alerte Jean Castex

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Six régions ont déjà activé le «plan blanc» pour réduire la tension dans les hôpitaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

09h45

La France dispose de suffisamment de doses de vaccin contre le Covid-19, a assuré la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

"Nous avons 27 millions de doses en stock. Nous aurons en janvier et en février des livraisons de 15 millions de doses par mois. Et dans le cadre européen, je me suis assuré à ce que nous ayons des commandes de 67 millions de doses en 2022 et 2023. (...) Cela veut dire que, quoi qu'il arrive, nous avons la capacité à vacciner les Français", a-t-elle déclaré à Sud-Radio.

08h51

"Il faut se préparer" au déploiement d'Omicron, "car les variants finissent toujours par s'imposer", a déclaré ce mardi matin le Premier ministre Jean Castex, au deuxième jour de son déplacement à Marseille, interrogé sur France Bleu Provence sur la cinquième vague de Covid-19. "La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore quand ce variant va se déployer, mais l'expérience nous conduit à dire qu'il faut s'y préparer car finalement les variants finissent toujours pas s'imposer", a développé le chef du gouvernement.

05h26

L'Australie va continuer à alléger les restrictions avant Noël en dépit d'une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'Etat le plus peuplé du pays, ont annoncé mardi les autorités.

04h23

Les autorités californiennes ont annoncé lundi qu'elles rétablissaient l'obligation de porter un masque dans tous les lieux publics clos afin de freiner un regain des cas de Covid-19 enregistré dans l'Etat depuis quelques semaines. Cette obligation, qui entrera en vigueur mercredi, s'applique à tous les individus, qu'ils soient vaccinés ou non.

00h01

L'utilisation des masques FFP2 contenant du graphène, déjà provisoirement suspendue en France, doit être évitée par précaution faute de données sur la toxicité de ce matériau synthétique, juge mardi l'agence de sécurité sanitaire Anses.

"L'Anses recommande aux autorités publiques de privilégier la mise sur le marché ou la mise à disposition de masques sans graphène", indique l'agence dans un communiqué après une expertise demandée par la Direction générale de la santé (qui dépend du ministère).