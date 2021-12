J.K. Rowling, l’auteure d’Harry Potter, de nouveau accusée de transphobie

Nouvelle frasque pour l’auteure à succès J.K. Rowling, qui s’est fendu d’un tweet jugé transphobe par de nombreux internautes, concernant la nouvelle politique de la police écossaise sur les viols et agressions sexuelles.

Les forces de l’ordre ont en effet indiqué qu’elles enregistreraient des faits de viols ou agressions sexuelles comme commis par une femme si le suspect, qu’importe son sexe biologique, «s’identifie à une femme». Une décision qui a fait bondir de nombreux militants féministes, souligne le Daily Mail, qui affirment que cela pourrait «fausser» les statistiques sur les viols.

J.K. Rowling, auteure de la saga Harry Potter, a donc réagi à la polémique sur Twitter : «La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance c'est la force. L'individu avec un pénis qui vous a violé est une femme», a-t-elle écrit sur le réseau social, faisant ainsi une référence au roman «1984» de George Orwell, où le régime au pouvoir inverse les vérités pour mieux contrôler le peuple.

War is Peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength. The Penised Individual Who Raped You Is a Woman. https://t.co/SyxFnnboM1

Des déclarations jugées transphobes par de nombreux internautes, et notamment par l’auteure américaine de romans jeunesse Shannon Hale, qui a répondu à J.K. Rowling : «Les femmes transgenres sont des femmes. Ces femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'agressions que d'en être les auteurs. Arrêtons le sectarisme, jugeons les individus sur la base de leurs seules actions.»

Comme le souligne le média américain Insider, l’acteur de la série Netflix «Queer Eye», Jonathan Van Ness, a également dénoncé les propos de l’auteure britannique : «Les plus grandes menaces de violence contre les femmes ont toujours été les hommes cisgenres. Pas les femmes trans, à moins que le vitriol transphobe constant de J.K. ne puisse vous convaincre du contraire. Mais alors que les femmes trans sont agressées, privées de travail, tuées et violées, J.K. est en sécurité dans son manoir.»

The biggest threats of violence against women has always been cis gender men. Not trans women, unless Jk’s constant transphobic cherry picked vitriol convinces you otherwise. But as trans women are assaulted, deprived of work, killed, and raped JK is safe in her mansion. https://t.co/4OJXX96gOC

— Jonathan Van Ness (@jvn) December 13, 2021