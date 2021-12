La chanson de ce rappeur aurait sauvé des vies selon une étude

Un titre qui aurait évité bon nombre de suicides. Grâce à sa chanson «1-800-273-8255» sortie en avril 2017, faisant référence au numéro de la ligne téléphonique anti-suicide américaine, le rappeur Logic aurait permis d’éviter la mort de 245 personnes, selon une étude anglaise publiée ce lundi 13 décembre.

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont analysé l’activité Twitter associée à la chanson entre avril 2017 et avril 2018, constatant des pics lors de sa diffusion à sa sortie, pendant les MTV Video Music Awards 2017 et les Grammy Awards 2018.

En isolant les 34 jours où ces trois événements ont reçu le plus d’attention, ils ont constaté que la hotline américaine National Suicide Prevention Lifeline avait enregistré une hausse des appels de 6,9% et une diminution de 5,5% des suicides, soit 245 vies sauvées, selon l’étude du British Medical Journal.

Le morceau en collaboration avec Khalid et Alessia Cara a bénéficié d'une forte diffusion à travers le monde avec une troisième place occupée au Billboard Hot 100 aux Etats-Unis et plus d’un milliard d’écoutes sur Spotify au total.

Mettant en scène un lycéen connaissant des problèmes avec sa sexualité et ayant des tendances suicidaires, la chanson a mis en avant le rôle du réseau de prévention, qui a réussi à dissuader le jeune homme.

Les effets Werner et Papageno

«Dans la prévention du suicide, nous nous efforçons d'avoir un impact sur le changement de conversation pour se concentrer davantage sur l'espoir et le rétablissement», a analysé Thomas Niederkrotenthaler, professeur à l'Université de médecine de Vienne (Autriche), pour le Washington Post.

L’étude met également en avant ce que l'on appelle l’effet Papageno. Ce dernier regroupe l’ensemble des aspects positifs présentés par la culture, que ce soit à travers la musique ou dans les médias, avec des discours favorisant les alternatives au suicide.

A l’inverse, l’effet Werther englobe tous les discours qui vont, volontairement ou pas, inciter au suicide, comme la forte médiatisation du suicide d’un artiste, qui aura pour effet d’augmenter les décès par ce biais.

Selon une autre étude publiée en 2010 par le même professeur Thomas Niederkrotenthaler, le risque de suicide a augmenté de 13% après le suicide d’une célébrité, donnant du relief à l'importance de l'effet Werther.