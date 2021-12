La fille de l'opposant russe Alexeï Navalny reçoit pour lui le prix Sakharov 2021

Ce mercredi 15 décembre, à midi, le prix Sakharov sera remis à Daria Navalnaya au Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin). La fille de l’opposant politique russe Alexeï Navalny recevra le titre décerné à son père, actuellement incarcéré dans la colonie pénitentiaire de Pokrov.

Figure politique engagé contre le régime politique de Vladimir Poutine et militant anti-corruption, Alexeï Navalny a été récompensé par le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit décerné par le Parlement européen le 20 octobre dernier.

En savoir plus — Parlement européen (@PEStrasbourg) December 12, 2021

Par l’intermédiaire de son président David Sassoli, le Parlement européen a annoncé le mercredi 20 octobre le nom d’Alexeï Navalny.

Alexei @navalny is the winner of this year's #SakharovPrize. He has fought tirelessly against the corruption of Vladimir Putin's regime. This cost him his liberty and nearly his life. Today's prize recognises his immense bravery and we reiterate our call for his immediate release pic.twitter.com/Jox7I280kz — David Sassoli (@EP_President) October 20, 2021

Ce dernier a mis en valeur sur Twitter le courage et la détermination de l’avocat de 45 ans, qui a combattu au péril de «sa liberté et presque de sa vie».

Son avocat lui annonce son prix

Le prisonnier a appris l’heureuse nouvelle grâce à son avocat lors d’une visite organisée au sein du centre de détention de Pokrov.

The first thing I thought automatically was: "Wow, how symbolic, my favorite photograph of Sakharov is the one where he's wearing a black ushanka hat. (2/10) pic.twitter.com/j34Lt9caiL — Alexey Navalny (@navalny) October 21, 2021

Sur le réseau social, il a rendu hommage à son illustre compatriote, en postant sa photo favorite d’Andreï Sakharov et en s’amusant du même chapeau porté par les deux hommes.

I dedicate my prize to all kinds anti-corruption fighters around the world: from journalists to lawyers, from officials (there are some, yes) and deputies to those who take to the streets to support this fight. I wish them perseverance and courage even in the scariest of moments — Alexey Navalny (@navalny) October 21, 2021

Il a par ailleurs dédié ce sacre sur Twitter à «tous les combattants anti-corruption à travers le monde», en leur souhaitant «persévérance et courage même dans les moments les plus effrayants».

Une tentative d’empoisonnement en 2020

Connu pour ses enquêtes filmées sur la corruption des élites en Russie, l’opposant numéro un de Vladimir Poutine avait vu sa candidature pour l’élection présidentielle 2018 rejetée.

Deux ans plus tard, il avait survécu à une tentative d’empoisonnement avec l’aide de l’Allemagne, avant de se faire arrêter en ce début d’année, puis condamné à deux ans et demi de prison ferme au sein de la colonie pénitentiaire de Pokrov.

Décerné depuis 1988, le prix Sakharov, récompensant la défense des droits de l’Homme et les libertés fondamentales, est accompagné d’une récompense de 50.000 euros.