Pass sanitaire : grosses tensions entre Boris Johnson et les conservateurs

Avis de tempête pour Boris Johnson. 99 parlementaires conservateurs ont voté contre le pass sanitaire proposé par le Premier ministre, lequel a fini par être adopté…grâce aux voix du Parti travailliste.

C’est la plus grande débâcle jamais vue pour un chef d’État britannique. Si le pass sanitaire a été voté avec une majorité de deux-cent-quarante-trois «oui», le camp conservateur n’en est pas sorti indemne. Cette proposition de loi, qui stipule que toute personne se doit de présenter un pass sanitaire pour se rendre dans des lieux publics, a été violemment accueillie par une grande partie de la droite britannique qui condamne le principe même du pass et critique le manque de liberté – et le flicage - associé à celui-ci.

Sans parler des frictions déjà existantes entre le chef de l’État et certains membres du Parlement, lesquels rejettent sa façon de gouverner, plus particulièrement la gestion du Covid depuis le début de la crise.

Le leader du Parti travailliste Sir Keir Starmer a commenté ces mutineries en ces termes : «Un violent camouflet vis-a-vis d’une autorité déjà en berne pour le Premier ministre. Cela confirme que Boris Johnson est devenu trop faible pour gouverner». La ministre de la Santé Gillian Keegan, a quant à elle admis que les parlementaires conservateurs ont dû faire face à des «décisions difficiles» et que leur rejet du pass vient du fait qu’ils n’ont reçu que des «informations partielles» de la part des scientifiques sur le variant Omicron.

Quelques parlementaires conservateurs ont fait part de leur agacement. C’est le cas de Sir Charles Walker par exemple, qui a expliqué à la BBC que si la droite continuera à être derrière et à épauler Boris Johnson, cette mutinerie traduisait un «cri du cœur» pour défendre les libertés individuelles.