Bélarus : la mari de l'opposante principale condamné à dix-huit ans de prison

Le mari de l’opposante principale du dictateur Alexandre Loukachenko a été condamné à dix-huit ans de prison ce mardi 14 décembre. Âgé de 43 ans, Sergueï Tikhanovski avait tenté d'être candidat à l’élection présidentielle d’août 2020.

Reconnu coupable d’«organisation de désordres massifs », d’«incitation à la haine sociale », « entrave au travail de la Commission électorale centrale » et « organisation d’actions perturbant gravement l’ordre public » par la cour biélorusse, le blogueur a été incarcéré dans une colonie pénitentiaire à régime sévère. Sa femme, Svetlana Tikhanovskaïa, elle-même poursuivie par le pouvoir, a fui le pays. Elle est actuellement en Lituanie.

Sergueï Tikhanovski n’est pas le seul opposant à avoir été arrêté. Avec lui, cinq autre personnes, dont Artiom Sakov, l’ancien opérateur de sa chaîne YouTube, ont été condamnées à de la prison ferme. Les peines ? Quatorze à seize ans de colonie pénitentiaire.

Svetlana Tikhanovska a pris la parole dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. « Je continuerai à défendre l’homme que j’aime et qui est devenu un leader pour des millions de Biélorusses. J’essaierai de faire tout ce qui peut sembler très difficile, voire impossible, pour rapprocher le moment où nous nous retrouverons dans la nouvelle Biélorussie », a-t-elle martelé.

Le blogueur avait essayé de se présenter à la présidentielle de 2020. C’est par le biais de sa chaîne YouTube et de son blog qu’il redonnait de l’espoir et un nouveau souffle à des biélorusses soumis au joug Loukachenko. Il était suivi par des millions de personnes et a été arrêté avant même de pouvoir proposer son programme politique. Ce n’est pas la première fois qu’un opposant au régime est condamné à de la prison. En juillet 2021, un autre ex-candidat à la présidentielle, Viktor Babariko, a été condamné à quatorze ans de réclusion. Même son de cloche pour Maria Kolesnikova, qui a, elle, pris onze ans.