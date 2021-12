Google : vers un licenciement des salariés qui refusent la vaccination ?

Les salariés de Google se voient imposer la vaccination d’ici à la fin janvier aux Etats-Unis. Tous ceux qui refusent pourraient être licenciés.

Alors que le variant Omicron touche fortement les États-Unis, Google a décidé d’imposer la vaccination à ses employés. L’information est tombée ce mardi 14 décembre, sur le site de CNBC, qui a eu accès à une lettre interne destinée aux employés.

Going on ⁦@CNBCTechCheck⁩ at 8:40 PT to discuss my report on Google execs telling employees they’ll lose pay and eventually employment if they don't comply with Covid-19 vax policies. https://t.co/9ZQLWtfz6j

— Jennifer Elias (@jenn_elias) December 15, 2021