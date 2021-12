Journée internationale des migrants : 5 chiffres pour comprendre la situation dans le monde

Entre la situation à Calais, la crise à la frontière polonaise et les débats de la campagne présidentielle, cette fin d'année 2021 a été fortement marquée par la question migratoire. En cette Journée internationale des migrants, voici quelques chiffres pour prendre de la hauteur sur la situation.

3,6% de la population mondiale sont des migrants internationaux

Selon les chiffres les plus récents de l'Organisation internationale des migrations (OIM), on estimait en 2020 à 281 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde, soit 3,6 % de la population mondiale. Ce pourcentage est en constante augmentation depuis 1995.

Les migrants internationaux désignent «toute personne se trouvant à l’extérieur de l’Etat dont elle possède la nationalité», précise l'OIM. Ce terme englobe les personnes qui envisagent de migrer à titre permanent ou temporaire, que ce soit de façon régulière ou irrégulière.

Contrairement à l'idée reçue, ces flux de migrations ne vont pas nécessairement du sud vers le nord. Selon l'association de défense des migrants Cimade, seul un tiers se déplacent d’un pays en développement vers un pays développé et 60% des migrations s’effectuent entre pays de même niveau de développement.

740 millions de migrants internes

L'écrasante majorité des populations qui migrent le font à l'intérieur de leur propre pays. Selon le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les migrants dits internes seraient environ 740 millions dans le monde.

Parmi eux, 48 millions ont été déplacés à l’intérieur de leur pays à cause d’un conflit ou de la violence, principalement en Syrie, en République démocratique du Congo, en Colombie, au Yémen et en Afghanistan.

62% des migrants travaillent

Selon les dernières données de l'Organisation internationale du Travail (OIT), 169 millions de migrants travaillaient dans le monde en 2019, ce qui représentait près des deux tiers de la population mondiale des migrants internationaux. Ces chiffres sont amenés à être revus à la baisse en raison de la crise sanitaire.

La même année, 67% de ces travailleurs résidaient dans des pays à revenu élevé, 29% dans des pays à revenu intermédiaire, 3,6% dans des pays à faible revenu.

Les migrants représentent 11,6% de la population européenne

L’Océanie est la région du monde qui compte la plus grande proportion de migrants internationaux par rapport à sa population totale : 22% des Océaniens sont nés dans un pays autre que celui où ils résident. L’Amérique du Nord arrive en deuxième position (15,9 % de migrants internationaux), suivie par l’Europe (11,6 %), puis l’Amérique latine et les Caraïbes (2,3 %), l’Afrique (1,9 %) et l’Asie (1,8 %).

En valeur absolue, l'Europe accueille le plus grand nombre de migrants internationaux (87 millions), suivie de près par l'Asie (86 millions), l'Amérique du Nord (59 millions) et de l'Afrique du Nord (25 millions).

L'Inde championne de l'émigration avec 18 millions de ressortissants à l'étranger

L’Inde est le premier pays de départs, suivie par le Mexique (11 millions d’émigrants), la Russie (environ 10,8 millions), la Chine (10 millions) et la Syrie (8 millions).

Du côté des pays de destination, les Etats-Unis arrivent largement en tête (51 millions de migrants internationaux vivant dans le pays), suivis par l’Allemagne (16 millions), l’Arabie saoudite (13 millions), la Russie (12 millions) et le Royaume-Uni (9 millions).