DIRECT - Coronavirus : la mairie de Paris annonce l'annulation du feu d'artifice et des concerts sur les Champs-Elysées pour le Nouvel An

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

10h34

La mairie de Paris a annoncé samedi l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur les Champs-Elysées pour la Saint-Sylvestre, afin d'appliquer les mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

"Au vu de la résurgence de la pandémie et des nouvelles annonces gouvernementales, la Ville de Paris est au regret de devoir annuler l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Élysées le 31 décembre", a affirmé la mairie à l'AFP, précisant qu'il s'agissait du feu d'artifice et des concerts prévus sur l'avenue des Champs-Elysée.

09h50

Le Portugal, un des pays au taux de couverture vaccinale les plus élevés du monde, lance samedi sa campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, emboîtant le pas à d'autres pays d'Europe en pleine progression du variant Omicron.

Près de 80.000 enfants, sur les quelque 640.000 compris dans cette tranche d'âge, se sont inscrits pour recevoir ce week-end une première dose du vaccin pédiatrique Pfizer.

Lançant un appel en faveur de la vaccination, le Premier ministre Antonio Costa a expliqué vendredi que la progression du nouveau coronavirus était plus forte "chez les enfants non vaccinés et leurs parents".

09h39

La vaccination contre le Covid-19 sera offerte aux enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi "si tout va bien", a affirmé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Si tout va bien, le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres adaptés pour les enfants", a-t-il déclaré sur France Inter. Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a donné un avis favorable vendredi pour cette tranche d'âge qui n'est pas concernée par le pass sanitaire ni le futur pass vaccinal.

08h42

Une troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier, a annoncé samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a évoqué la présence de "plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron".

"Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Ecosse, que nous ayons 25 à 30% des soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine", a expliqué Olivier Véran sur France Inter. "Nous avons plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron, notamment en région parisienne", a-t-il relevé.

08h25

Deux ans en première ligne contre la pandémie de Covid-19 et Michael Ryan, responsable des opérations d'urgence à l'OMS, continue d'afficher son optimisme, persuadé que l'humanité changera de cap et prendra les mesures nécessaires pour apprivoiser le virus.

Pour autant, il reconnaît que la crise pourrait s'aggraver encore au moment où Omicron, un nouveau variant du virus qui donne le Covid-19, semble prêt à refaire flamber les taux d'infection et à remplir les hôpitaux.

08h24

La Suisse va durcir dès lundi ses mesures anti-Covid. Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur.

07h30

Le pass sanitaire va devenir en début d'année un "pass vaccinal" en France, qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Jean Castex.

Par ailleurs, les mairies vont devoir renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du Nouvel An, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite afin de limiter la diffusion du variant Omicron.

Le Premier ministre français a annulé son déplacement prévu auprès des troupes en Jordanie pour le Nouvel An, quand le président Emmanuel Macron a renoncé à célébrer Noël avec les soldats au Mali, officiellement en raison de la crise du Convid-19.