Pédocriminalité et inceste : #WeToo appelle à une mobilisation générale

Alors que les affaires d’inceste et de pédocriminalité sont de plus en plus médiatisées, l’organisation #WeToo organisera le 11 janvier 2022 à l’Assemblée nationale une «réunion de crise» afin de mobiliser les pouvoirs publics.

Hannah Dam-Stockholm, la fondatrice de cette ONG basée à Paris et en Suisse, a annoncé cette intention dans le but de lutter contre les maltraitances à l’encontre des enfants. Elle a affirmé que : «selon l'Unicef, 55 millions d'enfants sont victimes d'abus en Europe, soit un sur cinq, et un milliard le sont dans le monde, soit un sur deux. En France, ils sont 160.000 enfants victimes d'agressions sexuelles et seulement 8 à 10 % d'entre eux, qui ont parlé, sont protégés chaque année.»

La patronne de #WeToo a également ajouté qu’il fallait «réagir ensemble : ONG, police, gendarmerie, magistrats, éducation, etc. et obtenir un engagement de l'Etat».

Protéger les enfants

Cette réunion du 11 janvier aura pour but de créer un réseau entre les différents intervenants afin de protéger coûte que coûte les enfants. Un appel qui fait suite au rapport Sauvé du 27 octobre dernier, lequel s’était penché sur les actes de pédocriminalité dans l’Église (Ciase) mais avait aussi publié le premier avis de la commission indépendante contre l’inceste (Ciivise).

Hannah Dam-Stockholm n’en démord pas : «Notre projet est de réunir les plus grands experts, d'introduire une autre culture de la protection et élaborer de nouveaux standards de procédures judiciaires et d'enquête sur ces faits pour lesquels les enfants ne sont pas crus». Elle ajoute que, d’après des études sérieuses, seuls «1 à 5% des enfants mentent». Elle fustige également la France pour son retard dans la lutte contre ce fléau.

L'ONG #WeToo souhaite également mobiliser les grandes entreprises afin de récupérer des fonds pour organiser des concerts de sensibilisation. Un premier rapport sera rendu le 11 janvier.