Chine : de nouvelles images de Peng Shuai mises en ligne par un média d'Etat

Les inquiétudes concernant le sort de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai sont toujours aussi vives. Plus d'un mois après les accusations de la sportive envers un ancien haut dirigeant chinois, une journaliste d'un média d'Etat chinois a révélé de nouvelles images d'elle, non authentifiées, ce dimanche 19 décembre.

La vidéo publiée sur Twitter par Qingqing Chen, du Global Times, montre l'ex n°1 mondiale du double, âgée de 35 ans, en train de discuter avec l'ancien basketteur vedette Yao Ming. La journaliste précise que la vidéo, tournée lors d'un événement de promotion du ski nordique à Shanghai, lui a été envoyée par «un ami».

So happy to see some of these prominent Chinese sports stars, besides Yao Ming and Peng Shuai, also, Olympic sailing champion Xu Lijia and table tennis Wang Liqin, cheer for ice sports ahead of @Beijing2022 pic.twitter.com/3xP5CyrPhX

