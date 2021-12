Etats-Unis : elle met au monde son bébé dans sa Tesla en autopilote

Une Américaine de Philadelphie a mis son bébé au monde dans une voiture Tesla en autopilote.

Les faits se sont produits le 9 septembre dernier en Pennsylvanie (Etats-Unis), a rapporté le Philadelphia Inquirer. Yiran Sherry a perdu les eaux le matin et a embarqué dans la Tesla avec son mari, Keating Sherry, au volant et leur fils âgé de 3 ans installé à l’arrière. Direction l’hôpital Paoli, à environ 20 minutes de route.

Seulement, la famille s’est retrouvée bloquée dans d’importants bouchons. La femme de 33 ans ressentait des contractions de plus en plus fortes et le couple a alors réalisé qu’il ne parviendrait pas à atteindre l’hôpital à temps.

Keating, 34 ans, a donc activé le pilotage automatique du véhicule. Il est resté derrière le volant pour garder un oeil sur la route. Le trentenaire a également demandé à sa femme de lui serrer la main tout en rassurant leur fils.

«Oh mon Dieu, Keating, elle est sortie»

«Et soudain, alors que nous étions sur le point de nous arrêter à la porte de l’hôpital, elle a dit : "Oh mon Dieu, Keating, elle est sortie"», a confié le père au média américain.

A leur arrivée à l’hôpital, un médecin et une infirmière attendaient le couple. L’équipe médicale a coupé le cordon ombilical de Maeve Lily dans la voiture.

Une belle histoire alors que Tesla est sous le coup d’une enquête de la NHTSA après une série d'accidents. Le système d'aide à la conduite «Autopilot» est notamment visé.

Le fait que Tesla teste en conditions réelles avec des conducteurs lambdas de nouvelles fonctionnalités d'aide à la conduite sans avoir d'autorisation spécifique alimente également les controverses.

Tesla a par ailleurs rappelé quelques milliers de Model 3 et Model Y en juin aux Etats-Unis pour inspecter et resserrer, voire remplacer, des boulons dans les étriers de freins.

Tesla écarte toute défaillance technique

Samedi dernier, dans le 13e arrondissement de Paris, un homme, chauffeur de taxi depuis 25 ans qui réside en Essonne et qui n'était pas de service, a perdu le contrôle de son taxi électrique Tesla avec sa femme et ses filles à bord. L'accident a fait un mort et 19 blessés, selon le dernier bilan retenu par l'enquête.

Le conducteur a été mis en examen mercredi et les investigations ont été confiées à des juges d'instruction. Elles devront déterminer, en s'appuyant notamment sur des expertises techniques, si l'accident est le résultat d'une erreur humaine ou d'une défaillance technique.

Par précaution, la compagnie de taxi G7 a annoncé mardi mettre à l'arrêt les 37 Model 3 de sa flotte, modèle similaire au véhicule impliqué dans l'accident.

Tesla, qui a accès à certaines données techniques, a écarté toute défaillance technique de sa voiture.