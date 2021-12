Chili : tout savoir sur Gabriel Boric, le nouveau président

Gabriel Boric a été élu président de la République du Chili à tout juste 35 ans ce dimanche 19 décembre 2021.

Issu d’une famille croate immigrée au Chili à la fin du XIXe siècle, Gabriel Boric s’engage dès ses études dans la lutte politique. Il devient en 2011, l’une des figures emblématiques des manifestations étudiantes qui ont éclaté dans le pays. Elu président de la Fédération des étudiants de l’Université du Chili (FECH), il est porte-parole du mouvement qui demande une réforme totale du système d’enseignement chilien devenu à plus de 75% privé sous Pinochet.

L’étudiant en droit se présente aux élections législatives de 2014 sous la bannière du Parti de la Convergence Sociale et est élu à 28 ans. Il rejoint ensuite la coalition du Front Large, réunissant des mouvements et partis de gauche, où il continuera de soutenir les mouvements souhaitant mettre fin à l’héritage d’Augusto Pinochet. Il soutiendra notamment les grandes manifestations de 2019-2020 qui réclament le changement de la Constitution instaurée par le dictateur et jugée trop inégalitaire.

Gabriel Boric veut tourner la page Pinochet

Gabriel Boric fait donc partie d’une nouvelle génération de politiques qui souhaite tourner la page de l’aire Pinochet et refondre le système social du pays. Dans cette optique, il se présente à la primaire de la gauche en 2021 à tout juste 35 ans, âge minimum pour pouvoir briguer le mandat présidentiel. Avec le soutien du Front Large, Gabriel Boric remporte la primaire face au candidat du Parti communiste chilien.

Son projet pour le Chili : réformer entièrement le système social du pays. Il souhaite, comme il le déclarait durant un meeting, «plus de droits sociaux», «tout en restant fiscalement responsable». Parmi les réformes souhaitées par Gabriel Boric, l’abaissement de la semaine à 40 heures, l’augmentation du salaire minimum ou le remplacement du régime de retraite privé actuel par un régime public.

Dimanche 19 décembre, Gabriel Boric est élu président de la République du Chili, avec 55,87% des voix face au candidat de droite José Antonio Kast. Son mandat qui débutera le 11 mars prochain et doit durer quatre ans.