Covid-19 : Des chercheurs japonais créent un masque qui s'illumine au contact du virus

Des chercheurs japonais ont conçu un masque à base de cellules d’autruche pour détecter le Covid-19. Le masque s'«illumine» en utilisant des anticorps de l'animal pour révéler le virus une fois placé sous lumière ultraviolette.

C’est au sein de l’Université de Kyoto que Yasuhiro Tsukamoto et son équipe étudient les capacités biologiques de cet oiseau particulier. Depuis des années, Tsukamoto étudie les autruches afin d’adapter leur puissant pouvoir immunitaire pour lutter contre les maladies.

Après avoir injecté le virus, inactif et sans danger, du Covid-19 chez plusieurs autruches femelles, les scientifiques ont prélevé les anticorps présents dans les œufs pondus. Ils ont ensuite fabriqué un filtre, contenant ces anticorps et pouvant être inséré dans un masque facial standard.

Japanese researchers have developed masks that use ostrich antibodies to detect COVID-19 by glowing under ultraviolet light https://t.co/NXL6RmLUFQ pic.twitter.com/syfT5n4dsu

