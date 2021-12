DIRECT - Coronavirus : la Haute autorité de santé donne son feu vert à la vaccination des 5-11 ans

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

14h33

La Haute autorité de santé a donné son feu vert à la vaccination des 5-11 ans en France mais ne souhaite pas la rendre «exigible ni obligatoire».

14h22

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert lundi au vaccin anti-Covid de Novavax, utilisant une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés, ce qui pourrait réduire le scepticisme parmi les non-vaccinés.

14h12

Le nombre de faux pass sanitaires est évalué à 182.000 en France, selon une source ministère de l'Intérieur à CNEWS.

13h44

La Belgique a donné lundi son feu vert à la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans, emboîtant le pas à plusieurs pays européens.

La vaccination des enfants, "gratuite et volontaire", "ne sera possible qu'avec l'accord des parents ou du tuteur légal", précise un communiqué publié à l'issue d'une conférence interministérielle regroupant les ministres de la Santé de cet Etat fédéral.

Cette vaccination sera effectuée avec une version pédiatrique du vaccin Pfizer/BioNTech, "qui s'administre en deux doses à 21 jours d'intervalle", indique le texte, rappelant que ce vaccin a été approuvé par le régulateur européen, l'EMA.

13h13

Le Forum économique mondial de Davos, prévu en janvier, est reporté.

12h57

La star mondiale du tennis Rafael Nadal a annoncé lundi avoir été testé positif au Covid-19 à son retour du tournoi exhibition d'Abou Dhabi. "J'ai été testé positif lors d'un test PCR qui a été réalisé à mon arrivée en Espagne", a indiqué le joueur espagnol sur Twitter.

"Je suis en train de passer des moments désagréables mais j'espère aller mieux petit à petit", a ajouté le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, âgé de 35 ans.

11h03

Douze personnes contaminées par le variant Omicron du Covid-19 sont mortes et 104 sont hospitalisées au Royaume-Uni, confronté à une vague de contaminations suscitant des appels à de nouvelles restrictions, a déclaré lundi le vice-Premier ministre Dominic Raab.

"Si nous observons Omicron, ce que nous savons c'est que ça se répand très rapidement. Nous avons actuellement 104 hospitalisations dues à Omicron, nous avons eu 12 décès. Mais il y a un décalage dans le temps en termes de données donc nous ne savons pas vraiment à quel point ça va être grave", a déclaré sur Times Radio M. Raab qui est aussi ministre de la Justice.

"La seule chose que nous savons, c'est que ceux qui reçoivent une piqûre de rappel bénéficient d'une protection efficace à plus de 70%", a-t-il ajouté, justifiant l'accélération de la campagne de rappel vaccinal décidée par le gouvernement il y a huit jours.

10h55

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a estimé lundi que l'instauration du pass sanitaire en entreprise, envisagée par le gouvernement, serait "absurde et totalement inefficace".

"Nous y sommes opposés parce que ça correspond à une obligation vaccinale. Nous préférons (...) renforcer les gestes barrière, inciter plus à la vaccination plutôt que l'instauration de ce pass", a lancé le numéro un de la CGT sur Franceinfo, alors que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit en fin de matinée les partenaires sociaux.

Elle doit aborder avec eux cette proposition d'une généralisation du pass sanitaire à l'ensemble de la sphère professionnelle, alors qu'il ne concerne actuellement que les salariés des lieux dont les usagers doivent le présenter.

08h12

La Haute autorité de Santé rendra publique son avis sur l'ouverture à tous les enfants de plus de 5 ans de la vaccination contre le Covid-19, ce lundi vers 14 heures. La vaccination des enfants à risque ou vivant aux côtés de personnes immunodéprimées a déjà débuté la semaine dernière en France.

07h12

La Commission européenne a annoncé dimanche un accord avec les groupes BioNtech et Pfizer pour livrer 20 millions de doses supplémentaires de leur vaccin anti-Covid aux Etats membres au premier semestre 2022 afin de faciliter les campagnes de vaccination.

07h00

Aux Pays-Bas où 86% des adultes sont vaccinés, tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres ont fermé leurs portes dimanche jusqu'au 14 janvier. Les écoles doivent garder portes closes jusqu'au 9 janvier. Le nombre des invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est parallèlement réduit à deux, sauf pour Noël, ainsi que la veille et le lendemain de cette journée du 25 décembre, et pour la période du Nouvel An, où il sera de quatre. Les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement néerlandais sont de plus en plus impopulaires, des émeutes ayant éclaté dans des villes comme Rotterdam et La Haye pendant plusieurs nuits en novembre.

06h54

Le gouvernement israélien a interdit dimanche à ses citoyens de se rendre dans plusieurs pays européens parmi lesquels la France placés sur liste rouge, et les Etats-Unis pourraient y être ajoutés afin d'empêcher la propagation du variant Omicron du Covid-19. Ces restrictions de déplacements à l'étranger, qui concernaient déjà la plupart des pays africains ainsi que la Grande-Bretagne et le Danemark, s'appliquent désormais également à l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, la Norvège, la Suède et également les Emirats arabes unis.

06h38

La ministre française de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a été testée positive au Covid-19, au moment où la France est confrontée à un haut niveau de contaminations, avec quelque 50.000 nouveaux cas par jour, ont annoncé les autorités.