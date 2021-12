Philippines : le passage du typhon Rai a fait plus de 200 morts

D'heure en heure, le bilan humain causé par le typhon Rai s'alourdit. Ce lundi 20 décembre, il s'élève à 208 morts aux Philippines, a annoncé la police nationale. Ce puissant phénomène naturel devient donc l'un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays.

Au moins 239 personnes ont été blessées et 52 sont portées disparues à la suite du passage dévastateur de Rai dans les régions méridionales et centrales de l'archipel, a ajouté la police nationale. Plus de 300.000 personnes ont fui leurs domiciles jeudi alors que le typhon touchait terre au centre du pays.

La branche philippine de la Croix-Rouge a fait état d'un «carnage complet» au niveau des zones côtières.

La tempête a arraché des toits, déraciné des arbres, renversé des poteaux électriques, démoli des maisons en bois et inondé des villages - rappelant le «super typhon» Haiyan qui s'était abattu sur l'archipel en 2013. Appelé Yolanda aux Philippines, Haiyan a été le cyclone le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays, faisant plus de 7.300 morts ou disparus.

Un fonds d'aide mis en place

L'une des îles les plus durement touchées par Rai est Bohol - connue notamment pour ses tarsiers, un primate endémique de l'archipel - où au moins 80 personnes sont décédées, a déclaré le gouverneur provincial Arthur Yap, qui actualise son propre bilan sur sa page Facebook.

Le président Rodrigo Duterte s'est rendu dans certaines zones affectées samedi et a promis un fonds d'aide de deux milliards de pesos (35 millions d'euros).

Rai est particulièrement tardif dans la saison. La plupart des cyclones tropicaux dans l'océan Pacifique se forment entre juillet et octobre.

Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants à mesure que le réchauffement climatique s'accélère. Les Philippines, classées parmi les pays les plus exposés au changement climatique, sont balayées par près de 20 tempêtes tropicales ou typhons chaque année qui détruisent généralement récoltes, habitations et infrastructures dans des régions déjà pauvres.