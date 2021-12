Chine : une ville de 13 millions d’habitants dépistés pour le Covid-19

Après la découverte d’une quarantaine de cas de Covid-19, la ville de Xi’an dans le nord de la Chine a pris la décision de tester l’ensemble de ses 13 millions d’habitants.

Une décision radicale au vu du peu de cas de Covid-19 dans le pays mais à l’approche des festivités du Nouvel an chinois et des Jeux olympiques d’hiver, la Chine ne veut rien laisser au hasard et garder sous surveillance l’épidémie.

Ce sont des mesures draconiennes qui ont permis au pays de réduire considérablement la présence du virus sur son sol depuis le printemps 2020. Parmi ces mesures efficaces, de longues quarantaines obligatoires lors de l’arrivée sur le territoire, des confinements ciblés ou encore des dépistages massifs comme celui organisé à Xi’an.

La Chine continue toutefois de faire régulièrement face à de petits foyers sporadiques, généralement contenus en l'espace de quelques semaines. Le virus était apparu fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine.

La Chine contrôle l’épidémie

C’est après l’annonce, par le ministère de la Santé, de la découverte de 42 nouveaux cas à Xi’an, que ce dépistage de masse a été décidé. En parallèle, la ville a fermé les écoles et les grands centres de loisirs couverts, tout en encourageant les habitants à éviter de sortir et de se rassembler en grands groupes.

Depuis le 9 décembre 2021, ce sont 91 cas qui ont été découverts dans cette ville du nord connue pour son musée, qui accueille la célèbre armée enterrée en terre cuite. Cette dernière se trouve dans le mausolée du premier empereur de Chine.

Depuis plus d’un an, le pays mène une politique «zéro Covid-19», qui doit permettre de limiter au maximum le nombre de nouveaux cas journaliers. Le ministère chinois de la Santé a annoncé ce week-end que 1,19 milliard de personnes avaient déjà reçu deux doses de vaccins dans le pays. Cela représente environ 85% de la population chinoise.