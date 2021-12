Covid-19 : 48 cas détectés sur le plus grand paquebot de croisière du monde

Malgré un protocole sanitaire strict, l’opérateur Royal Caribbean a annoncé ce mardi 21 décembre avoir détecté 48 cas positifs de Covid-19 sur le plus grand navire de croisière au monde, le «Symphony of the Seas», lorsque ce dernier a accosté à Miami (Etats-Unis) ce week-end.

Après une semaine de croisière dans les Caraïbes, du 11 au 18 décembre dernier, les 6.091 passagers du «Symphony of the Seas» ont eu la mauvaise surprise d’apprendre la découverte de plusieurs cas de coronavirus sur le paquebot.

Dans un communiqué, Royal Caribbean a assuré qu’un client avait été testé positif pendant le voyage, entraînant la contamination d’autres vacanciers présents sur le bateau.

L’opérateur a indiqué que 6 personnes infectées avaient été débarquées plus tôt dans la croisière, suivies par les 42 autres voyageurs contaminés à l’arrivée à Miami le 18 décembre. Toutefois, l’origine du variant mis en cause n’a pas été précisée par la société américaine.

«Chaque personne est rapidement entrée en quarantaine. Tous ceux qui ont été testés positifs étaient asymptomatiques ou présentaient des symptômes légers, et nous surveillons en permanence leur santé», a expliqué Royal Caribbean dans des propos rapportés par CNN.

Des mesures sanitaires renforcées

L’industrie des croisières avait pourtant nettement renforcer le protocole sanitaire lié au Covid-19 en raison d’une longue mise à l’arrêt du secteur à cause de la pandémie mondiale.

Royal Caribbean a fixé des règles claires à ce sujet : tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans ont l’obligation d’être entièrement vaccinés et de disposer d’un test négatif au départ.

Incitant ses clients à recevoir une dose de rappel avant leur embarcation, la compagnie a aussi demandé aux enfants non vaccinés de présenter un test négatif au départ et à l’arrivée. Dans cette logique, les membres du personnel ont été contraints à avoir un schéma vaccinal complet et à se soumettre à un test au moins une fois par semaine.

Pour les croisières basées aux Etats-Unis, l’obligation du port du masque dans les espaces publics intérieurs a été instaurée, même pour les personnes complètement vaccinées, conformément aux demandes du gouvernement américain.