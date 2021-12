DIRECT - Coronavirus : Environ 20% des cas positifs relèvent désormais du variant Omicron

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19H28

Face à la menace du variant Omicron du Covid-19, l'Allemagne va limiter les contacts, même entre personnes vaccinées, à un maximum de dix invités pour les fêtes du Nouvel An, a annoncé mardi le chancelier allemand Olaf Scholz.

«Il n'est plus temps de faire la fête et de passer des soirées conviviales en grand nombre», a souligné le dirigeant à l'issue d'une réunion avec les dirigeants des 16 Etats régionaux, assurant que «la cinquième vague menace déjà».

Cette limitation vaudra à partir du 28 décembre pour toutes les réunions privées notamment. Pour les non vaccinés, la limite tombe à deux invités maximum.

18H59

Environ 20% des cas positifs au Covid-19 relèvent désormais du variant très contagieux Omicron, qui représentait 10% des contaminations en fin de semaine, a annoncé mardi soir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

«Au niveau national, l'estimation actualisée ce soir de la circulation du variant Omicron fait état de 20% des cas positifs qui relèveraient de (ce) variant. L'estimation qui avait été faite en fin de semaine faisait état d'une circulation de 10% dans notre pays», a déclaré M. Attal, à l'issue d'une consultation des groupes parlementaires par Jean Castex.

«Cette hausse semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes, notamment les 20-40 ans», a-t-il précisé.

18H44

Le gouvernement portugais a décidé d'imposer à partir de la semaine prochaine une nouvelle série de mesures de contrôle de l'épidémie de Covid-19 en raison de la hausse des contagions dues au variant Omicron, a annoncé mardi le Premier ministre Antonio Costa.

Face à un variant «beaucoup plus transmissible», qui représente déjà presque la moitié des nouveaux cas détectés au Portugal, le télétravail deviendra obligatoire pendant deux semaines et les bars et discothèques seront fermés.

Des limites à la fréquentation des commerces seront rétablis et la présentation d'un test deviendra obligatoire pour assister à un spectacle ou à un évènement sportif, de même que pour aller au restaurant à la veille de Noël ou du jour de l'An.

18H06

Le gouvernement ne devrait pas intégrer dans son projet de loi sur le pass vaccinal un pass sanitaire pour les entreprises, mais laissera les parlementaires déposer éventuellement un amendement dans ce sens, a appris mardi l'AFP de sources parlementaires.

«Dans le texte initial, il n'y aura pas l'extension du pass vaccinal aux milieux professionnels et aux transports. Mais ça pourra venir dans le débat par voie d'amendement», a rapporté à l'AFP le chef de file des députés LR Damien Abad, à l'issue d'une consultation des groupes parlementaires par Jean Castex.

Le pass sanitaire en entreprise ne figurera «manifestement pas dans le texte de loi, mais par voie d'amendement de leur majorité», selon le député UDI Jean-Christophe Lagarde.

16H46

Les évènements sportifs se dérouleront à huis clos au pays de Galles et devant des audiences très restreintes en Ecosse, à partir du 26 décembre, pour freiner la flambée des cas de Covid-19, ont annoncé mardi leurs gouvernements.

«Tout au long de la pandémie, nous avons suivi les recommandations des scientifiques et des autorités de santé publique pour protéger les gens. Ces conseils sont clairs et nous devons maintenant réagir à la menace représentée par Omicron», a déclaré le ministre gallois de l'Economie, Vaughan Gething.

«Le public reviendra dès que ce sera possible. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de son sport favori», a-t-il ajouté, sans donner d'estimation sur la durée de la mesure.

15h19

Le variant Omicron est désormais majoritaire dans les nouveaux cas de Covid-19 au Danemark, qui ont atteint mardi un record absolu depuis le début de la pandémie, a annoncé le ministre de la santé.

«L'Institut de santé publique considère que l'Omicron est désormais le variant dominant et est en croissance», a indiqué le ministre, Magnus Heunicke, sur Twitter. Dans le pays scandinave de 5,8 millions d'habitants, 13.558 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, du jamais vu.

14h33

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a homologué mardi le vaccin de la firme américaine Novavax contre le coronavirus, à la technologie plus classique et différente des vaccins déjà largement utilisés dans l'Union européenne.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait déjà autorisé lundi la commercialisation de ce vaccin, Nuvaxovid.

Dans un communiqué, l'OMS a indiqué qu'il s'agit du 10e vaccin anti-Covid homologué en urgence.

Il rejoint les vaccins anti-Covid Covaxin de l'indien Bharat Biontech, Covovax produit par le Serum Institute of India sous licence de l'américain Novovax, de Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca (l'OMS compte deux vaccins AZ dont l'un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste des homologations d'urgence.

14h17

Le gouvernement britannique a débloqué mardi un milliard de livres d'aides pour les entreprises les plus touchées par les conséquences du variant Omicron, après des semaines de pressions des représentants sectoriels.

Avec l'envolée des cas de Covid-19 liés au variant Omicron, «les gens se montrent à raison plus prudents dans leur vie quotidienne, ce qui se ressent sur notre secteur de l'hôtellerie-restauration, les loisirs et le secteur culturel lors de ce qui est d'ordinaire la période la plus chargée de l'année», a souligné le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué.

13h09

Un conseil des ministres exceptionnel aura lieu lundi 27 décembre pour accélérer l'adoption du pass vaccinal, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le gouvernement, qui consulte ce mardi les groupes parlementaires sur ce pass devant remplacer le pass sanitaire, vise une «adoption définitive» par le Parlement «dès la première quinzaine du mois de janvier», a précisé Gabriel Attal.

13h04

«Plus d'une contamination sur trois au Covid-19 semble liée au variant Omicron» à Paris au vu des criblages réalisés, a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

«Omicron arrive dans notre pays» et s'il représentait «10% des contaminations ce week-end, nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et très au-delà dans certaines régions, notamment en Ile-de-France, en particulier à Paris», a déclaré Gabriel Attal à l'issue d'un entretien du Premier ministre Jean Castex avec les associations d'élus locaux.

12h48

Israël a annoncé mardi avoir ajouté les Etats-Unis et plusieurs autres pays à sa liste rouge des pays vers lesquels il est interdit de voyager, afin de lutter contre la propagation du variant Omicron.

Une commission parlementaire a approuvé la proposition du ministère de la Santé d'interdire aux Israéliens de se rendre aux Etats-Unis mais aussi au Canada, en Allemagne, en Belgique, entre autres, a indiqué la porte-parole de la commission, Ronit Gal, dans un communiqué.

12h23

Le gouvernement a annoncé que l'examen texte du pass vaccinal, qui doit remplacer le pass sanitaire, aura lieu le 3 janvier prochain à l'Assemblée nationale.

11h03

Face au déferlement du variant Omicron, les autorités américaines vont distribuer gratuitement 500 millions de tests pour le Covid-19, mobiliser si besoin du personnel médical militaire et augmenter la capacité de vaccination, mais ne prendront pas de mesures contraignantes, a fait savoir mardi un haut responsable de la Maison Blanche.

"Nous avons les outils pour faire face à cette vague", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, ajoutant que si les Américains "sont vaccinés et respectent les précautions que nous connaissons bien, en particulier porter un masque quand ils voyagent, ils peuvent célébrer Noël et les fêtes de fin d'année sereinement."

10h35

Le gouvernement décidera, ou pas, d'inclure le pass sanitaire en entreprise dans le texte sur le pass vaccinal après avoir rencontré les élus locaux et les groupes parlementaires mardi après-midi, a indiqué son porte-parole Gabriel Attal.

"On va en parler aujourd'hui, avec les élus locaux, avec les groupes parlementaires", et "on prendra une décision à l'issue de le mettre ou pas dans le texte de loi" transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a-t-il indiqué sur France 2, en référence à ce texte que le gouvernement souhaite voir adopté d'ici fin janvier.

Il a fait valoir qu'"il y aura une discussion parlementaire de toute façon". Il a rappelé que les concertations menées lundi entre la ministre du Travail Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, "qui ne sont pas enthousiastes" concernant un pass au travail, ont permis de dégager "une forme de consensus autour de la nécessité du télétravail", mais qu'il n'y a "en revanche pas vraiment de consensus autour d'un pass sanitaire en entreprise".

09h34

«Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants delta et omicron », a écrit Olivier Véran, le ministre de la Santé sur Twitter. « On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble ! ».

07h58

La grande ville chinoise de Xi'an (nord), connue pour son armée enterrée en terre cuite, a commencé mardi à dépister l'ensemble de ses 13 millions d'habitants après la détection d'une quarantaine de cas de Covid-19. Si le nombre de cas en Chine est extrêmement faible comparé à d'autres pays, les autorités ne veulent rien laisser au hasard avant les Jeux olympiques d'hiver et les grands déplacements du Nouvel an chinois.

Le pays a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020 grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés, des dépistages massifs, des applications mobiles de suivi des déplacements et à la limitation drastique des vols internationaux.

06h10

Le variant Omicron est désormais largement majoritaire aux Etats-Unis, où le président Joe Biden doit prononcer mardi un discours, alors qu'en Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz annoncera des restrictions, sans confinement à l'ordre du jour.

Omicron a représenté 73,2% des nouvelles infections au Covid-19 aux Etats-Unis lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon des données des autorités sanitaires américaines diffusées lundi soir. La semaine précédente, le chiffre n'était que de 12,6%.

La proportion d'Omicron tourne autour de 95% des cas dans un groupe d'Etats du nord-ouest (Oregon, Washington et Idaho) et dans un autre du sud-est, comprenant la Floride, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

05h58

Le Congrès péruvien a annoncé lundi que seuls les députés et employés ayant reçu au moins deux doses de vaccin contre le Covid-19 pourront accéder au siège afin de limiter les infections face à l'arrivée des premiers cas du variant Omicron dans le pays.

"L'entrée aux installations du Congrès de la République sera réservée aux personnes ayant reçu au moins deux doses de vaccin", a indiqué un communiqué publié sur Twitter.

Cette mesure a été adoptée conformément à une règlementation gouvernementale entrée en vigueur le 15 décembre, qui empêche les personnes dépourvues d'un schéma de vaccination d'entrer dans des bâtiments publics.