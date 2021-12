DIRECT - Coronavirus : «plus d'une contamination sur trois» liée à Omicron à Paris

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h09

Un conseil des ministres exceptionnel aura lieu lundi 27 décembre pour accélérer l'adoption du pass vaccinal, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le gouvernement, qui consulte ce mardi les groupes parlementaires sur ce pass devant remplacer le pass sanitaire, vise une «adoption définitive» par le Parlement «dès la première quinzaine du mois de janvier», a précisé Gabriel Attal.

13h04

«Plus d'une contamination sur trois au Covid-19 semble liée au variant Omicron» à Paris au vu des criblages réalisés, a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

«Omicron arrive dans notre pays» et s'il représentait «10% des contaminations ce week-end, nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et très au-delà dans certaines régions, notamment en Ile-de-France, en particulier à Paris», a déclaré Gabriel Attal à l'issue d'un entretien du Premier ministre Jean Castex avec les associations d'élus locaux.

12h48

Israël a annoncé mardi avoir ajouté les Etats-Unis et plusieurs autres pays à sa liste rouge des pays vers lesquels il est interdit de voyager, afin de lutter contre la propagation du variant Omicron.

Une commission parlementaire a approuvé la proposition du ministère de la Santé d'interdire aux Israéliens de se rendre aux Etats-Unis mais aussi au Canada, en Allemagne, en Belgique, entre autres, a indiqué la porte-parole de la commission, Ronit Gal, dans un communiqué.

12h23

Le gouvernement a annoncé que l'examen texte du pass vaccinal, qui doit remplacer le pass sanitaire, aura lieu le 3 janvier prochain à l'Assemblée nationale.

11h03

Face au déferlement du variant Omicron, les autorités américaines vont distribuer gratuitement 500 millions de tests pour le Covid-19, mobiliser si besoin du personnel médical militaire et augmenter la capacité de vaccination, mais ne prendront pas de mesures contraignantes, a fait savoir mardi un haut responsable de la Maison Blanche.

"Nous avons les outils pour faire face à cette vague", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, ajoutant que si les Américains "sont vaccinés et respectent les précautions que nous connaissons bien, en particulier porter un masque quand ils voyagent, ils peuvent célébrer Noël et les fêtes de fin d'année sereinement."

10h35

Le gouvernement décidera, ou pas, d'inclure le pass sanitaire en entreprise dans le texte sur le pass vaccinal après avoir rencontré les élus locaux et les groupes parlementaires mardi après-midi, a indiqué son porte-parole Gabriel Attal.

"On va en parler aujourd'hui, avec les élus locaux, avec les groupes parlementaires", et "on prendra une décision à l'issue de le mettre ou pas dans le texte de loi" transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a-t-il indiqué sur France 2, en référence à ce texte que le gouvernement souhaite voir adopté d'ici fin janvier.

Il a fait valoir qu'"il y aura une discussion parlementaire de toute façon". Il a rappelé que les concertations menées lundi entre la ministre du Travail Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, "qui ne sont pas enthousiastes" concernant un pass au travail, ont permis de dégager "une forme de consensus autour de la nécessité du télétravail", mais qu'il n'y a "en revanche pas vraiment de consensus autour d'un pass sanitaire en entreprise".

09h34

«Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants delta et omicron », a écrit Olivier Véran, le ministre de la Santé sur Twitter. « On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble ! ».

Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants delta et omicron. On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble ! — Olivier Véran (@olivierveran) December 21, 2021

07h58

La grande ville chinoise de Xi'an (nord), connue pour son armée enterrée en terre cuite, a commencé mardi à dépister l'ensemble de ses 13 millions d'habitants après la détection d'une quarantaine de cas de Covid-19. Si le nombre de cas en Chine est extrêmement faible comparé à d'autres pays, les autorités ne veulent rien laisser au hasard avant les Jeux olympiques d'hiver et les grands déplacements du Nouvel an chinois.

Le pays a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020 grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés, des dépistages massifs, des applications mobiles de suivi des déplacements et à la limitation drastique des vols internationaux.

06h10

Le variant Omicron est désormais largement majoritaire aux Etats-Unis, où le président Joe Biden doit prononcer mardi un discours, alors qu'en Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz annoncera des restrictions, sans confinement à l'ordre du jour.

Omicron a représenté 73,2% des nouvelles infections au Covid-19 aux Etats-Unis lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon des données des autorités sanitaires américaines diffusées lundi soir. La semaine précédente, le chiffre n'était que de 12,6%.

La proportion d'Omicron tourne autour de 95% des cas dans un groupe d'Etats du nord-ouest (Oregon, Washington et Idaho) et dans un autre du sud-est, comprenant la Floride, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

05h58

Le Congrès péruvien a annoncé lundi que seuls les députés et employés ayant reçu au moins deux doses de vaccin contre le Covid-19 pourront accéder au siège afin de limiter les infections face à l'arrivée des premiers cas du variant Omicron dans le pays.

"L'entrée aux installations du Congrès de la République sera réservée aux personnes ayant reçu au moins deux doses de vaccin", a indiqué un communiqué publié sur Twitter.

Cette mesure a été adoptée conformément à une règlementation gouvernementale entrée en vigueur le 15 décembre, qui empêche les personnes dépourvues d'un schéma de vaccination d'entrer dans des bâtiments publics.