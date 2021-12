Qatar : des jouets couleur arc-en-ciel saisis car jugés «anti-islamiques»

Des jouets «contraires aux valeurs islamiques», car arborant le drapeau arc-en-ciel. Les autorités du Qatar ont saisi dans des magasins de nombreux objets pour les enfants aux couleurs de la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres).

Le ministère du Commerce et de l’Industrie a ainsi publié des photos de jeux à bulles antistress en caoutchouc, dont certains ressemblent au drapeau LGBT. «Des campagnes d'inspection menées dans des magasins dans différentes régions du Qatar ont abouti à la saisie de jouets pour enfants portant des slogans contraires aux valeurs islamiques», a-t-il annoncé sur Twitter, sans donner plus de précision.

#MOCIQATAR carried out inspection campaigns on several retail outlets in different regions across #Qatar, the campaigns resulted in the seizure and release of several violations, including the confiscation of children's toys bearing slogans that go against Islamic values.

