Qui est Joe Manchin, le démocrate qui met des bâtons dans les roues de l’administration Biden ?

Le gigantesque plan de dépenses sociales et climatiques voulu par Joe Biden est dans l'impasse. Le texte est bloqué au Sénat par la seule voix de Joe Manchin, un démocrate «vieille école».

Avec ses 1.750 milliards de dollars, le plan «Build Back Better» est l'un des projets phares de la première année de mandat de Joe Biden.

Adopté en novembre par la Chambre des représentants, il contient une panoplie de mesures sociales comme la gratuité de l'école et des repas pour certains enfants, une baisse du coût de la garde d'enfants ou encore l'extension de soins couverts par l'assurance santé.

Le volet climatique du texte prévoit des investissements massifs dans les énergies «propres», la restauration des écosystèmes touchés par les catastrophes climatiques ou encore l'interdiction des forages pétroliers en mer, autorisés par Donald Trump.

Un plan trop coûteux

Problème, le texte est bloqué au Sénat par le sénateur Joe Manchin, pourtant du même bord politique que son ami de longue date Joe Biden. En raison du partage du Sénat à 50-50 entre républicains et démocrates, une seule voix dissonante empêche le texte d'être adopté.

L'élu centriste a répété lundi qu'il ne voterait pas en faveur de ce plan «colossal», trop ambitieux financièrement selon lui. Il craint un effet inflationniste, juge que les aides devraient être plus ciblées et agite la menace du nouveau variant Omicron. Il estime aussi que le projet représente un vrai «risque» alors que la dette «effarante» des Etats-Unis atteint «plus de 29.000 milliards de dollars».

La Maison Blanche a fustigé dans un communiqué «un revirement soudain et inexplicable» et une «violation» des engagements de Joe Manchin.

Sénateur de la Virginie-Occidentale, un Etat rural et minier, Joe Manchin est l'un des membres les plus conservateurs du parti démocrate. Catholique pratiquant, opposé à l'avortement et au mariage entre couples du même sexe, il avait soutenu la décision de Donald Trump de sortir de l'Accord de Paris et voté en faveur de la nomination très controversée de Brett Kavanaugh, accusé d'agressions sexuelles, à la Cour suprême. Mais l'élu, qui revendique son indépendance, s'était aussi opposé à l'interdiction des personnes transgenres dans l'armée voulue par l'ancien président.