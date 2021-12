Vidéo : Ce youtubeur résume les événements de 2021 en 3 minutes

Pour la sixième année consécutive, l'artiste suisse Cee-Roo a compilé les images qui ont fait l'actualité cette année, le tout rythmé par une bande-son originale. Trois minutes et trente-six secondes à vous couper le souffle.

Des incendies dévastateurs dans plusieurs régions du monde à la pandémie de Covid-19, en passant par l'assaut du Capitole par des militants pro-Trump et la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, cette vidéo de Cee-Roo nous fait revivre l'année qui vient de s'écouler en enchaînant, dans un montage dynamique, les vidéos et photos marquantes habillées de musiques rythmées et de sons d'ambiance.

Postée le 15 décembre sur les réseaux sociaux, cette vidéo comptabilise déjà plus de 225.000 vues à la date du 22 décembre. Celle de l'année 2020, avait été vue par plus de 6 millions de personnes. D'une durée d'un peu plus de trois minutes, cette rétrospective vidéo constitue un voyage dans le temps qui nous rappelle ce que l'humanité a vécu de pire ou de meilleur, ces douze derniers mois. A l'instar de toutes les œuvres de ce vidéaste-mélomane, elle est construite et repose sur la musique et le rythme qui en constituent le fil rouge.

l'année 2021 en condensé

Impossible d'être exhaustif. Mais au programme, on peut retrouver parmi les faits d'actualités sélectionnés par Cee-Roo : l'éruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries débutée en septembre, les tornades aux Etats-Unis en décembre, l'effondrement d'un immeuble en Floride en juin, le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo au Panthéon, les civils à l'aéroport de Kaboul cherchant à fuir l'arrivée des talibans en août, l'attaque du Capitole par des partisans de Donald Trump et l'investiture de Joe Biden avec la lecture de la poétesse Amanda Gorman en janvier, les Jeux olympiques d'été de Tokyo, les terribles inondations en Allemagne et en Belgique en juillet, le drame quotidien des réfugiés et autres migrants à travers le monde, le Covid-19 qui sature les hôpitaux et remplit les cimetières du monde entier chaque jour de l'année...

UN REMIX de L'ACTUALITé

Passionné de musique et de vidéo, Cee-Roo de son vrai nom Cyril Käppeli, produit chaque mois un montage vidéo d'images d'actualités selon un angle précis qu'il partage sur ces comptes Instagram et Facebook, à destination de sa communauté estimée à quelques 220.000 personnes au total. Depuis 2015, il travaille également comme réalisateur pour la télévision suisse romande (RTS) pour «World Music», capsule vidéo mensuelle d'une durée de deux minutes qui met en images et en rythme l'actualité du moment. Il a décliné le concept en version live en se produisant dans des salles de cinéma en Suisse ou au Rex à Paris, une sorte de spectacle entre ciné-concert et pièce de théâtre.

«2021, une autre année inoubliable ?», a écrit l'artiste biennois en guise de commentaire à sa vidéo postée sur les réseaux. Ce qui est sûr, c'est qu'avec sa rétrospective-vidéo on n'est pas près de l'oublier.