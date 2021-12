Etats-Unis : Un milliardaire de la tech quitte l’église mormone et donne plus de 500.000 euros à un groupe LGBTQ

Un milliardaire américain de la technologie publicitaire n’a pas renouvelé son adhésion à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours basée à Salt Lake City (Etats-Unis), avant de faire don de 531.231 euros au groupe de défense des droits LGBTQ Equality Utah ce lundi 20 décembre.

Mécontent de l’œuvre de son église mormone ces dernières années, Jeff T.Green a officialisé lundi sa démission via un courrier adressé au président de l’église, Russell M.Nelson.

«Alors que la plupart des membres sont de bonnes personnes qui essaient de faire le bien, je crois que l'église fait activement et actuellement du mal dans le monde. Je crois que l'église mormone a entravé les progrès mondiaux en matière de droits des femmes, de droits civils et d'égalité raciale, et de droits LGBTQ+», a expliqué le milliardaire de 44 ans dans le Salt Lake Tribune.

Le président de l’entreprise «The Trade Desk», spécialisée dans la technologie publicitaire, a également annoncé son intention de léguer 90% de sa fortune, soit l’équivalent de 4,427 milliards d’euros. Pour commencer, Jeff T.Green a fait une donation de 531.231 euros en faveur de l’association Equality Utah, qui défend les droits LGBTQ.

Des critiques sur leur ligne conservatrice

Critiquée pour ses positions contre le mariage homosexuel, l’église a aussi été attaquée pour sa ligne de conduite conservatrice. Par exemple, les femmes n’ont toujours pas accès à la prêtrise et les hommes noirs ont cette opportunité depuis 1970 seulement.

Une accusation de fraude et de détournement des contributions a été portée par un autre saint de l’organisation mormone plus tôt cette année, semant le trouble sur la gestion et l’organisation de cette dernière.

L’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est pourtant un acteur fort de l’aide humanitaire et sociale aux Etats-Unis, avec près de 885 millions d’euros investis chaque année dans ce domaine.