Harry et Meghan dévoilent la première photo de leur fille Lilibet

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont partagé ce jeudi une photo de Lilibet, leur second enfant.

La fille cadette du couple apparaît dans une carte de vœux publiée sur Twitter par le journaliste américain Omid Scobie. On y voit Lilibet dans les bras de sa mère, tandis que son grand-frère Archie, 2 ans, est assis sur les genoux du prince Harry.

«En cette année 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet au monde. Archie a fait de nous une maman et un papa, et Lili a fait de nous une famille», ont déclaré Harry et Meghan.

Selon le média américain People, la photo a été prise cet été dans la maison californienne de la famille, à Santa Barbara, par le photographe Alexi Lubomirski.

De son com complet Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la fille du duc et la duchesse de Sussex est née le 4 juin dernier, devenant ainsi huitième dans l’ordre de succession au trône britannique.

Ses prénoms ont été choisis pour rendre hommage à la reine Elizabeth II et à la princesse Diana, respectivement grand-mère et mère du prince Harry.

La carte de vœux comporte également la liste des associations soutenues par le couple princier. Installés en Californie, Harry et Meghan gèrent la fondation Archewell, à la fois organisation caritative et société de production audiovisuelle qui a signé de lucratifs partenariats avec les plateformes Netflix et Spotify.