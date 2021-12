La pilule anti-Covid de Merck autorisée aux Etats-Unis

L’Agence américaine du médicament (FDA) a autorisé en urgence ce jeudi la mise sur le marché de la pilule contre le Covid-19 mise au point par le laboratoire Merck.

Ce médicament, le molnupiravir par voie orale, a pour objectif d’être administré aux patients testés positifs au coronavirus, qui présentent une forme «légère à modérée» de la maladie, et qui sont les plus à risque. Cette pilule permet de limiter les risques d’hospitalisation et de décès d’environ 30%, selon les résultats des essais cliniques. L'utilisation du médicament n'est pas autorisée chez les patients de moins de 18 ans car le molnupiravir peut affecter la croissance des os et des cartilages, a déclaré la FDA dans un communiqué.

Merck a conclu un accord avec le gouvernement américain pour que la société fournisse 3,1 millions de traitements de molnupiravir à la suite de cette autorisation, rapporte CNN.

La direction du laboratoire s’est d’ailleurs déclarée assez optimiste quant à l’efficacité de son médicament contre le variant Omicron, désormais majoritaire aux Etats-Unis : «Ce variant est principalement différent des autres types de Covid au niveau de la protéine spike. Notre médicament agit dans une partie complètement différente du virus. Nous sommes donc très optimistes quant à l'efficacité du médicament contre, et nous l'étudions actuellement», a expliqué le vice-président des affaires médicales de Merck, Eliav Barr, au média américain.

Un médicament qui vient compléter la vaccination, mais pas la remplacer

Ce mercredi 22 décembre, la FDA a également autorisé la mise sur le marché d’une pilule similaire développée par les laboratoires Pfizer, le Paxlovid. Comme pour le molnupiravir, les patients devront présenter le résultat d’un test positif au Covid-19 pour se faire prescrire ce médicament. La semaine dernière, Pfizer a publié des résultats actualisés qui ont montré que le traitement réduisait le risque d'hospitalisation ou de décès de 89 % s'il était administré aux adultes à haut risque dans les quelques jours suivant l'apparition des premiers symptômes. Les Etats-Unis en ont commandé 10 millions de doses.

En raison de résultats jugés décevants, la France a cependant annulé sa commande de 50.000 traitements, en espérant recevoir bientôt le traitement antiviral de Pfizer.

La FDA a réaffirmé ce jeudi que ces deux traitements sont bien des médicaments qui viennent en complément de la vaccination, et qui n’ont pas vocation à la remplacer.