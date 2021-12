DIRECT - Coronavirus : un test négatif de 24h obligatoire pour se rendre vers l'Outre-mer

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h30

Le Maroc a prolongé vendredi jusqu'à fin janvier la fermeture de ses frontières aériennes, en vigueur depuis le 29 novembre, pour lutter contre la propagation du variant Omicron du Covid-19. Cette fermeture, effective depuis le 29 novembre, devait initialement expirer le 31 décembre.

Mais l’Office National Des Aéroports (ONDA) a annoncé vendredi le «prolongement de la suspension de tous les vols de passagers du et vers le Maroc jusqu'au 31 janvier 2022».

13h10

Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h sera obligatoire dès mardi pour tous les passagers, vaccinés ou non, se rendant dans les territoires français d'outre-mer à partir de métropole comme de l'étranger, a annoncé vendredi le ministère des Outre-mer.

«Par un décret en date du 24 décembre 2021, l'ensemble des passagers se rendant dans les Outre-mer seront dans l’obligation de présenter à l'embarquement un test négatif, PCR ou antigénique, de moins de vingt-quatre heures», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cette obligation entrera en vigueur à partir du 28 décembre et s'appliquera «pour les déplacements depuis l'Hexagone, comme depuis tous les pays étrangers».

12h02

Le gouvernement n'envisage pas d'exiger le cumul d'un pass vaccinal et d'un test pour se rendre dans un café, ont assuré vendredi une source ministérielle à l'AFP et la présidente LREM de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet.

Le texte du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal a suscité inquiétudes et critiques sur les réseaux sociaux, en particulier à propos d'une disposition sur un possible "cumul des justificatifs".

10h40

Face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 et alors que le variant Omicron, particulièrement contagieux, se répand en France, la Haute autorité de santé (HAS) recommande que la dose de rappel de vaccin puisse être réalisée à partir de trois mois.

En outre, afin de mieux les protéger, la HAS recommande d'administrer un rappel aux adolescents de 12 à 17 ans, les plus à risque, dans son dernier avis publié vendredi.

10h17

Vingt-six responsables politiques ont été sanctionnés en Chine pour n'avoir pas su empêcher un foyer de Covid dans la grande ville de Xi'an (nord), qui est désormais confinée, a indiqué vendredi l'agence disciplinaire nationale.

Les autorités chinoises appliquent depuis l'an passé une stratégie "zéro Covid" qui consiste à tout faire pour limiter au maximum la survenue de nouveaux cas. Elles font ainsi peser une lourde pression sur les responsables locaux.

La Chine a maîtrisé avec succès l'épidémie sur son sol et n'a enregistré que deux morts en un an et demi. Elle reste toutefois mobilisée pour éviter tout foyer

06h56

La vaccination contre le Covid-19 a été déclarée obligatoire en Equateur dès l'âge de cinq ans, une première mondiale pour ce groupe d'âges, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Jusqu'ici, seule une poignée de pays ont rendu obligatoire la vaccination aux personnes majeures.

06h32

Les contaminations par le Covid-19 ont dépassé les 90.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France, un seuil jamais atteint et un record absolu dans ce pays depuis le début de l'épidémie en mars 2020, selon les chiffres donnés jeudi par Santé publique France.

06h11

Après l'Espagne, qui a rétabli le port du masque obligatoire à l'extérieur, la Grèce a annoncé que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l'extérieur pendant les fêtes de fin d'année. Le gouvernement italien a lui aussi annoncé jeudi soir que le port du masque chirurgical à l'extérieur allait devenir obligatoire dans toute l'Italie.

Il a ajouté que le masque assurant une protection supérieure, le FFP2, deviendrait obligatoire pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou dans les transports publics.